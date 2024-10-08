На Закарпатье пограничники выловили из Тисы бочку с сигаретами

Когда емкость достали на берег, то оказалось, что бочка до отказа заполнена табачными изделиями.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Пограничники вытащили из реки Тиса бочку, наполненную табачными изделиями. Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, двигавшуюся течением пластиковую бочку в воде заметил во время патрулирования украинско-венгерской границы наряд, который нес службу на малом катере.

Когда емкость достали на берег, то оказалось, что бочка до отказа заполнена табачными изделиями.

В ГПСУ отмечают, что таким образом неизвестные пытались доставить в Венгрию 620 пачек сигарет.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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