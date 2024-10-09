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Как обнаружить вирус на смартфоне или компьютере – основные признаки

10:21, 9 октября 2024
Эксперты по информационной безопасности перечислили признаки, позволяющие определить, что устройство было атаковано вирусом.
Как обнаружить вирус на смартфоне или компьютере – основные признаки
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Выявить вирус на вашем компьютере или смартфоне иногда непросто. В то же время существует ряд признаков, которые могут показывать заражение устройства. Об этом сообщает Госспецсвязи.

Специалисты перечислили, на что следует обратить внимание:

  • медленная работа устройства. Если устройство начало выполнять задержку или их загрузка стала длиннее, это может быть признаком заражения вирусом;
  • быстрое разряжение батареи. Ваш смартфон или ноутбук разряжается гораздо быстрее обычного? Это может быть связано с вирусом;
  • если приложения на устройстве открываются и закрываются самостоятельно, это повод для беспокойства;
  • появление новых аккаунтов или активных сеансов от имени неизвестных пользователей может являться сигналом вторжения;
  • если на вашем устройстве появились неизвестные программы, это может являться результатом вирусной активности;
  • исчезновение или появление новых файлов. Внезапные изменения в количестве или типе файлов могут свидетельствовать о наличии вируса;
  • регулярные ошибки или сообщения о них могут являться признаком проблем в системе;
  • если вы не можете получить доступ к некоторым файлам или папкам, это может быть следствием вируса;
  • запуск неизвестных процессов в системе может быть подозрительным;
  • если консоль администратора или антивирус не работает, это может быть тревожным знаком.

«В случае если вы заметили какие-либо из вышеприведенных признаков — не медлите. Рекомендуем просканировать ваше устройство с помощью антивирусной программы и принять необходимые меры для устранения проблемы», — отметили специалисты.

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