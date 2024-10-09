Як виявити вірус на смартфоні чи комп’ютері — основні ознаки

Експерти з інформаційної безпеки перерахували ознаки, що дозволяють визначити, що пристрій був атакований вірусом.

Виявити вірус на вашому комп'ютері чи смартфоні подеколи непросто. Водночас існує низка ознак, яка може показувати те, що ваш пристрій заражений. Про це повідомляє Держспецзв’язку.

Фахівці перерахували, на що варто звернути увагу:

повільна робота пристрою. Якщо ваш пристрій почав виконувати команди із затримкою або їх завантаження стало довшим, це може бути ознакою зараження вірусом;

швидке розряджання батареї. Ваш смартфон чи ноутбук розряджається значно швидше, ніж зазвичай? Це може бути пов'язано з вірусом;

якщо програми на вашому пристрої відкриваються та закриваються самостійно, це привід для занепокоєння;

поява нових акаунтів чи активних сеансів від імені невідомих користувачів може бути сигналом вторгнення;

якщо на вашому пристрої з’явилися невідомі програми, це може бути результатом вірусної активності;

зникнення чи поява нових файлів. Раптові зміни в кількості або типі файлів можуть свідчити про наявність вірусу;

регулярні помилки або повідомлення про них можуть бути ознакою проблем у системі;

якщо ви не можете отримати доступ до деяких файлів чи папок, це може бути наслідком вірусу;

запуск невідомих процесів у системі може бути підозрілим;

якщо консоль адміністратора або антивірус не працює, це також може бути тривожним знаком.

«У разі якщо ви помітили будь-які з вищенаведених ознак — не зволікайте. Рекомендуємо просканувати ваш пристрій за допомогою антивірусної програми та вжити необхідних заходів для усунення проблеми», — наголосили фахівці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.