Метеорний потік Драконіди — коли можна побачити «падаючі зірки»

Характерною особливістю потоку Драконіди є непередбачувані спалахи активності.

Фото: newsweek.com

Мешканці України стануть свідками найкрасивішого метеорного потоку Драконіди. Найбільш яскраві спалахи на небі можна буде побачити 8 та 9 жовтня, пише livescience.com.

Метеорний потік пов'язаний з кометою 21P/Джакобіні - Циннер, діє на початку жовтня, максимальна кількість метеорів спостерігається 8-10 жовтня. Він не відрізняється великою інтенсивністю — на піку можна побачити до десятка «падаючих зірок» за годину. Метеори можуть бути видно в небі в будь-який час після настання темряви, а не як більшість метеорних потоків перед світанком.

Спостерігати Драконіди найкраще подалі від міського засвічення вночі і в ранковий час.

Крім того, за два тижні у небі можна буде побачити активність ще одного метеорного потоку — Оріоніди з піковим періодом 20-21 жовтня. Це потік, метеори якого здаються вилетівшими з сузір'я Оріона.

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