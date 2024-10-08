Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

У Києві під час прогулянки жінка виявила предмет, схожий на міну, фото

20:38, 8 жовтня 2024
Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали вибухотехніків.
У Києві під час прогулянки жінка виявила предмет, схожий на міну, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У поліції Києві повідомляють про те що містяни продовжують виявляти небезпечні знахідки. Так, днями на спецлінію 112 надійшло повідомлення від громадянки, яка під час прогулянки помітила предмет, схожий на міну.

За потрібною адресою інспектори забезпечили охорону місця події та викликали вибухотехніків.

Як діяти, якщо виявили небезпечні предмети:

  • повідомити про знахідку на спецлінію 112;
  • попередити про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч та позначити або обгородити його;
  • очікувати рятувальників на безпечній відстані від місця знаходження предмета.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правотворчість виходить на новий рівень: Кабмін протоколом доручив держорганам не виконувати норми постанови про бронювання, а ТЦК – провести аудит рішень про критичність підприємств

ТЦК проведе аудит рішень про надання підприємствам статусу критично важливих, а держоргани мають утриматися від нових рішень про критичність – Кабмін вирішив не приймати постанову, а доручити протоколом.

Тестування в апеляційні суди з цивільної та кримінальної спеціалізації – результати 9 жовтня

Перші проблеми виникли у кандидатів на посади суддів апеляційних судів з кримінальної спеціалізації.

Оприлюднено перелік тестових запитань для конкурсу до Вищого антикорупційного суду

Разом з запитаннями оприлюднено також і правильні відповіді.

Володимир Зеленський: «У жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності»

«Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року» - Президент України Володимир Зеленський.

У Нацраді сподіваються, що невдовзі Telegram буде повністю заблокований в Україні – заява

Державний медіарегулятор висловив сподівання на повне блокування Telegram в Україні.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області