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В Киеве во время прогулки женщина обнаружила предмет, похожий на мину, фото

20:38, 8 октября 2024
Инспекторы обеспечили охрану места происшествия и вызвали взрывотехников.
В Киеве во время прогулки женщина обнаружила предмет, похожий на мину, фото
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В полиции Киеве сообщают о том, что горожане продолжают обнаруживать опасные находки. Так, на днях на спецлинию 112 поступило сообщение от гражданки, которая во время прогулки заметила предмет, похожий на мину.

По нужному адресу инспекторы обеспечили охрану места происшествия и вызвали взрывотехников.

Как поступить, если обнаружили опасные предметы:

  • сообщить о находке на спецлинию 112;
  • предупредить о подозрительном предмете находящихся рядом лиц и обозначить или оградить его;
  • ожидать спасателей на безопасном расстоянии от места нахождения предмета.

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