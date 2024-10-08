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Метеорный поток Дракониды — когда можно увидеть «падающие звезды»

15:51, 8 октября 2024
Характерной особенностью потока Дракониды являются непредсказуемые вспышки активности.
Метеорный поток Дракониды — когда можно увидеть «падающие звезды»
Фото: newsweek.com
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Жители Украины станут свидетелями красивейшего метеорного потока Дракониды. Наиболее яркие вспышки на небе можно будет увидеть 8 и 9 октября, пишет livescience.com.

Метеорный поток связан с кометой 21P/Джакобини — Циннера, действует в начале октября, максимальное число метеоров наблюдается 8−10 октября. Он не отличается большой интенсивностью — на пике можно увидеть до десятка «падающих звезд» за час. Метеоры могут быть видны в небе в любое время после наступления темноты, а не как большинство метеорных потоков — перед рассветом.

Наблюдать Дракониды лучше всего вдали от городской засветки ночью в предутренние часы.

Кроме того, через две недели в небе можно будет увидеть активность еще одного метеорного потока — Ориониды с пиковым периодом 20−21 октября. Это поток, метеоры которого кажутся вылетающими из созвездия Ориона.

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