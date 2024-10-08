На Закарпатті прикордонники виловили з Тиси бочку з сигаретами

Коли ємність дістали на берег, то виявилося, що бочка вщерть заповнена тютюновими виробами.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники витягли з річки Тиса бочку, наповнену тютюновими виробами. Як повідомили у Державній прикордонній службі України, пластикову бочку у воді, що рухалась течією, помітив під час патрулювання українсько-угорського кордону наряд, який ніс службу на малому катері.

Коли ємність дістали на берег, то виявилося, що бочка вщерть заповнена тютюновими виробами.

У ДПСУ зазначають, що у такий спосіб невідомі намагалися доправити в Угорщину 620 пачок сигарет.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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