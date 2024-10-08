У пасажира автобуса, який слідував з-за кордону, вилучили 78 новеньких гаджетів на суму понад мільйон гривень

Оглядова група виявила серед особистих речей одного з пасажирів коробки з мобільними телефонами, планшетами, смарт-годинниками та аксесуарами до них.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники Волинського загону спільно з митниками припинили спробу незаконного переміщення через кордон продукції Apple, Huawei та Samsung, орієнтовною вартістю понад мільйон гривень. Про це повідомили у ДПСУ.

Як зазначається, під час огляду рейсового автобуса, який слідував з-за кордону, оглядова група виявила серед особистих речей одного з пасажирів коробки з мобільними телефонами, планшетами, смарт-годинниками та аксесуарами до них. Речі чоловік встановленим порядком не задекларував, вказують у ДПСУ.

Виявлену продукцію у кількості 78 одиниць вилучили співробітники митниці.

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