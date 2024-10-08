Парламентарі пропонують спростити умови для накладення заочних штрафів від ТЦК

Повернення виклику ТЦК з відмітками про невручення чи відмову в отриманні буде підставою для того, аби відразу скласти постанову про «заочний» штраф.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», народні депутати пропонують дати можливість чоловікам, які досі не уточнили військово-облікові дані – а таких близько 6 мільйонів, сплатити 8500 грн шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення на себе штрафу через Резерв+. Відповідні ідеї містить законопроект 12093.

«Запропоновані проектом зміни спростять процедуру розгляду адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП та нададуть можливість громадянам, які не уточнили дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімальної санкції статті (8500 грн.) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет військозобов’язаного, призовника, резервіста.

Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов’язаних громадян.

Крім цього, процедура подання заяви та сплати штрафу через Електронний кабінет надасть можливість скористатися «знижкою» у 50 % від розміру накладеного адміністративного стягнення» - висловлюють думку автори законопроекту.

У законопроекті передбачається, що копія постанови ТЦК зможе направлятися особі через Електронний кабінет військовозобов’язаного (тобто, до Резерв+) чи на електронну пошту.

Втім, окрім такої опції зі «знижкою» також пропонується запровадити низку норм, яка підсилить механізми притягнення до відповідальності за статтями 210 та 210-1 КУпАП.

По-перше, розширюється коло випадків, коли може накладатися заочний штраф без складення протоколу.

Так, у змінах до статті 258 КУпАП прямо передбачається, що повернення виклику ТЦК з відмітками про невручення чи відмову в отриманні є підставою для того, аби не складати протокол.

«Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику або про повернення виклику з відмітками про невручення чи відмову в отриманні» - зазначено у законопроекті.

Тобто, після повернення виклику ТЦК зможе відразу скласти постанову про штраф.

По-друге, встановлюється, що доказами по справі будуть відомості та реєстрова інформація Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Раніше суди подекуди вказували, що інформація з Реєстру «Оберіг» не може вважатися сама по собі доказом вчинення правопорушення. У разі ж прийняття законопроекту, буде існувати безпосередня норма, відповідно до якої ТЦК зможе прикласти витяг з Реєстру, який доводитиме, що особа не оновила дані, не оновила їх у встановлені строки або ж інформація про таку особу взагалі відсутня в «Оберіг».

По-третє, передбачається, що справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 цього Кодексу, можуть також розглядаються за місцем перебування на військовому обліку особи, яка вчинила таке адміністративне правопорушення або за місцем їх виявлення.

По-четверте, встановлюється, що у разі несплати штрафу особою, що вчинила правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 цього Кодексу, протягом 30 днів з дня набрання законної сили постановою про накладення адміністративного стягнення, така постанова підлягає примусовому виконанню. Тобто, постанова ТЦК буде направлятися виконавцю, який зможе відразу відкрити виконавче провадження, арештувати рахунки ухилянта та здійснити інші дії щодо забезпечення стягнення.

Автор: Наталя Мамченко

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