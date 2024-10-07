Сергій Іонушас з колегами вважають, що, знизивши штраф до 8500 грн, вони простимулюють 6 млн громадян внести свої дані до Реєстру військовозобов'язаних

Нардепи пропонують дати можливість чоловікам, які досі не уточнили дані – а таких біля 6 млн, сплатити 8500 грн шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення на себе штрафу через Резерв+.

Більше 6 млн військовозобов’язаних досі не уточнили свої військово-облікові дані протягом передбаченого законом про посилення мобілізації строку в 60 днів. Якщо знизити штраф до 8500 грн для них і дати можливість самостійно ініціювати накладення на себе штрафу, це дозволить простимулювати таких осіб до того, аби вони добровільно внесли про себе дані до Реєстру військовозобов’язаних.

Таку думку висловили автори законопроекту 12093 – голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас і члени цього комітету в пояснювальній записці.

Як вказують автори, їх законопроектом запроваджується можливість самостійного звернення особи до органів ТЦК та добровільної сплати накладеного штрафу у розмірі 50% від мінімального визначеного статтею розміру. Це дасть додаткові ресурси для наповнення державного бюджету за рахунок добровільної сплати особою штрафів за скоєння адміністративного правопорушення. Також це стимулюватиме військозобов’язаних здійснювати уточнення даних через Резерв+.

«Упродовж 2024 році понад 6 000 000 військовозобов’язаних громадян не уточнили свої персональні дані через ЦНАП або через Резерв+ або у районному (міському) ТЦК протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою.

Неуточнення персональних даних у вказаний строк без поважних причин є адміністративним правопорушенням, за яке передбачена адміністративне стягнення – штраф у розмірі від 17 000 грн до 25 500 грн.

А отже на сьогоднішній день, Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» не містить повної інформації щодо персональних даних великої кількості військовозобов’язаних громадян, що безумовно не сприяє процесам мобілізації у країні.

Ключова проблема, яку пропонується розв’язати – надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50 % від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру.

Запропоновані проектом зміни спростять процедуру розгляду адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП та нададуть можливість громадянам, які не уточнили дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімальної санкції статті (8500 грн.) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет військозобов’язаного, призовника, резервіста.

Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов’язаних громадян.

Крім цього, процедура подання заяви та сплати штрафу через Електронний кабінет надасть можливість скористатися «знижкою» у 50 % від розміру накладеного адміністративного стягнення» - висловлюють думку автори законопроекту.

Законопроектом пропонується внести зміни до КУпАП, доповнивши його наступними новими статтями:

- статтею 279-9 «Розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку та порушенням законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, у випадках коли особа не оспорює допущене порушення та згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності».

Вказана стаття передбачатиме, що у разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, але не пізніше дня розгляду справи про таке адміністративне правопорушення, особа може звернутися до ТЦК, в якому вона перебуває на обліку, із заявою, в якій вона зазначає що не оспорює допущене порушення та згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності.

Зазначена заява може бути подана особою, яка притягається до адміністративної відповідальності особисто в письмовій формі або через Резерв+.

У постанові про накладення адміністративного стягнення керівник ТЦК визначає розмір штрафу на рівні мінімального розміру штрафу, передбаченого санкцією статті (частиною статті) цього Кодексу за вчинення такого правопорушення.

- статтею 300-3 «Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, у випадках коли особа не оспорює допущене порушення та згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності».

Вказана стаття передбачатиме, що у разі, якщо постанова про накладення штрафу за правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 КУпАП винесена в порядку передбаченому статтею 279-9 цього Кодексу, і особа упродовж 10 календарних днів з дня набрання такою постановою законної сили сплатила не менше, ніж 50% розміру штрафу за постановою про накладення адміністративного стягнення, така постанова вважається виконаною.

На думку депутатів, через надходження адміністративних штрафів, сплачених в добровільному порядку, буде здійснюватися наповнення бюджету, а також буде сприяти наповненню Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» актуальною інформацією.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», від адміністративних штрафів та інших санкцій до загального фонду бюджету надійшло 2,6 млрд грн, але окремо кошти від сплати штрафів від ТЦК не обліковуються.

Автор: Наталя Мамченко

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