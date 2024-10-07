Сергей Ионушас с коллегами считают, что, снизив штраф до 8500 грн, они простимулируют 6 млн граждан внести свои данные в Реестр военнообязанных

Нардепы предлагают дать возможность мужчинам, которые до сих пор не уточнили данные – а таких около 6 млн, оплатить 8500 грн путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения на себя штрафа через Резерв+.

Более 6 млн военнообязанных до сих пор не уточнили свои военно-учетные данные в течение предусмотренного законом об усилении мобилизации срока в 60 дней. Если снизить штраф до 8500 грн для них и дать возможность самостоятельно инициировать наложение на себя штрафа, это позволит простимулировать таких лиц к тому, чтобы они добровольно внесли данные в Реестр военнообязанных.

Такое мнение высказали авторы законопроекта 12093 – председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас и члены этого комитета в пояснительной записке.

Как указывают авторы, их законопроектом вводится возможность самостоятельного обращения лица в органы ТЦК и добровольной уплаты наложенного штрафа в размере 50% от минимального определенного статьей размера. Это предоставит дополнительные ресурсы для наполнения государственного бюджета за счет добровольной уплаты лицом штрафов за совершение административного правонарушения. Также это будет стимулировать военнообязанных осуществлять уточнение данных через Резерв+.

«На протяжении 2024 года более 6 000 000 военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные через ЦНАП или через Резерв+ или в районном (городском) ТЦК в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента Украины об объявлении мобилизации, утвержденном Верховной Радой.

Неуточнение персональных данных в указанный срок без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрено административное взыскание – штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн.

А значит, на сегодняшний день, Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» не содержит полной информации о персональных данных большого количества военнообязанных граждан, что, безусловно, не способствует процессам мобилизации в стране.

Ключевая проблема, которую предлагается решить – предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК для уточнения персональных данных, уплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера.

Предложенные проектом изменения упростят процедуру рассмотрения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП и дадут возможность гражданам, которые не уточнили данные без уважительных причин, оплатить 50% от минимальной санкции статьи (8500 грн.) путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и взыскания через электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста.

Поскольку предполагается, что уточнение персональных данных будет являться предпосылкой для экономического бронирования и использования других важных функций Электронного кабинета, то ожидается, что такой возможностью воспользуется большое количество военнообязанных граждан.

Помимо этого, процедура подачи заявления и уплаты штрафа через электронный кабинет позволит воспользоваться «скидкой» в 50% от размера наложенного административного взыскания» - высказывают мнение авторы законопроекта.

Законопроект предлагает внести изменения в КУоАП, дополнив его следующими новыми статьями:

- статьей 279-9 «Рассмотрение дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета и нарушением законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, в случаях, когда лицо не оспаривает допущенное нарушение и согласно на привлечение его к административной ответственности в его отсутствие».

Указанная статья будет предусматривать, что в случае совершения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, но не позднее дня рассмотрения дела о таком административном правонарушении, лицо может обратиться в ТЦК, в котором оно состоит на учете, с заявлением, в котором оно отмечает, что не оспаривает допущенное нарушение и согласно на привлечение его к административной ответственности в его отсутствие.

Указанное заявление может быть подано лицом, привлекаемым к административной ответственности лично в письменной форме или через Резерв+.

В постановлении о наложении административного взыскания руководитель ТЦК определяет размер штрафа на уровне минимального размера штрафа, предусмотренного санкцией статьи (частью статьи) Кодекса за совершение такого правонарушения.

- статьей 300-3 «Порядок исполнения постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, в случаях когда лицо не оспаривает допущенное нарушение и согласно на привлечение его к административной ответственности в его отсутствие».

Указанная статья установит, что в случае, если постановление о наложении штрафа за правонарушение, предусмотренное статьями 210, 210-1 КУоАП, вынесено в порядке, предусмотренном статьей 279-9 настоящего Кодекса, и лицо в течение 10 календарных дней со дня вступления в силу такого постановления уплатило не менее, чем 50% размера штрафа по постановлению о наложении административного взыскания, такое постановление считается исполненным.

По мнению депутатов, путем поступления административных штрафов, уплаченных в добровольном порядке, будет производиться наполнение бюджета, а также это будет способствовать наполнению Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» актуальной информацией.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», от административных штрафов и других санкций в общий фонд бюджета поступило 2,6 млрд грн, но отдельно средства от уплаты штрафов от ТЦК не учитываются.

Автор: Наталья Мамченко

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