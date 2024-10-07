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Киев оказался на первом месте в Украине по количеству ДТП с пострадавшими

16:49, 7 октября 2024
Около 2 тысяч человек погибли, а еще почти 21 тысяча была травмирована в ДТП с начала года.
Киев оказался на первом месте в Украине по количеству ДТП с пострадавшими
Иллюстративное изображение: Патрульная полиция Киева
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С начала 2024 года в Украине произошло 16 621 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и это на 11% больше, чем за тот же период прошлого года. В результате этих аварий погибли 1 918 человек, а еще 20 862 получили травмы. Об этом по данным по состоянию на на январь – август говорится в аналитике от мониторингового сервиса Опендатабот.

Как отмечают на портале, большинство ДТП с пострадавшими — 80% — происходят в населенных пунктах, еще 15% аварий произошло на автодорогах государственного значения.

В мониторинговом сервисе отмечают, что в этом году в населенных пунктах аварий стало больше на 13%. В то же время количество ДТП на трассах осталось почти неизменным.

Наибольшее количество ДТП с пострадавшими зафиксировано в Киеве – 1 393 аварии. Налее следуют населенные пункты на Днепропетровщине и Одесщине: второе и третье места с 1 350 и 1 148 дорожных происшествий соответственно.

На 40% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году возросло количество аварий в этом году на Одесщине. А количество погибших в этом регионе увеличилось на 70%, отмечают на портале.

В мониторинговом сервисе указывают, что почти половина аварий в Украине происходит из-за нарушения скорости движения: 39,9%. Среди наиболее распространенных причин ДТП также нарушение правил маневрирования (23%) и нарушение правил проезда перекрестков (9,6%).

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