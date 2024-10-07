Практика судов
  1. В мире

В ООН заявили, что Telegram используют для «масштабной незаконной деятельности» в Юго-Восточной Азии

12:57, 7 октября 2024
В отчете ООН указывает, что в мессенджере продают сломанные данные кредиток, персональных данных и программное обеспечение Deepfake.
В ООН заявили, что Telegram используют для «масштабной незаконной деятельности» в Юго-Восточной Азии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Организации Объединенных Наций заявили, что мессенджер Telegram активно используется для «масштабной незаконной деятельности» в Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опубликованный доклад управления ООН по наркотикам и преступности.

В отчете указывается, что сломаны данные кредиток, пароли, инструменты для киберпреступности (программное обеспечение Deepfake), программы для кражи данных и другие услуги открыто продают в крупных масштабах в Telegram-каналах с минимальной модерацией.

Также в ООН сообщили, что нелицензированные криптовалютные биржи используют мессенджер, чтобы предлагать услуги по отмыванию денег. Например, в одном из объявлений на китайском языке говорится, что ежедневно мошенники «перемещают $3 млн, украденных из-за границы».

В управлении ООН утверждают, что есть «убедительные доказательства того, что подпольные рынки данных перемещаются в Telegram».

Также, по их данным, Юго-Восточная Азия превратилась в «большой центр» мошенников, нацеленных на жертвы со всего мира. Многие из них – это китайские синдикаты по торговле людьми. Их прибыль в год составляет от $27,4 до $36,5 млрд.

Заместитель представителя управления ООН в Юго-Восточной Азии Бенедикт Хофманн в комментарии агентству назвал Telegram «удобной средой для преступников».

«Для потребителей это означает, что их данные подвергаются более высокому риску стать объектом мошенничества или иной преступной деятельности, чем когда-либо ранее», — сказал он.

Также в отчете ООН сказано, что более 10 так называемых «поставщиков услуг», создающих программное обеспечение для дипфейков, направлены специально на преступные группировки кибермошенников из Юго-Восточной Азии. В некоторых странах Азии начали расследование против мессенджера Telegram, чтобы выяснить, причастен ли он к «сексуальным преступлениям в интернете», добавляет Reuters.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде было ограничено пользование Telegram.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сергей Ионушас с коллегами считают, что, снизив штраф до 8500 грн, они простимулируют 6 млн граждан внести свои данные в Реестр военнообязанных

Нардепы предлагают дать возможность мужчинам, которые до сих пор не уточнили данные – а таких около 6 млн, оплатить 8500 грн путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения на себя штрафа через Резерв+.

В Верховной Раде ограничили использование Telegram – Ярослав Юрчишин

Блокирование работы мессенджера для работников аппарата Верховной Рады будет проходить с помощью технических и программных средств – председатель комитет по свободе слова Юрчишин.

Для дезертиров военная служба приостанавливаться не будет – члены комитета по нацбезопасности внесли законопроект с условиями

Александр Завитневич, Федор Вениславский и другие члены комитета предлагают установить, что для военнослужащих, самовольно покинувших военные части или дезертировавших, не приостанавливается военная служба – но при определенных условиях.

Сколько средств поступило в бюджет в рамках уплаты штрафов от ТЦК – ответ Минфина

От административных штрафов и других санкций в общий фонд бюджета поступило 2,6 млрд грн, но отдельно средства от уплаты штрафов от ТЦК не учитываются – ответ Минфина.

В Верховной Раде и в ВККС назвали Общественный совет добропорядочности главной угрозой для конкурса в апелляционные суды

И в парламенте, и в Комиссии сомневаются, что Совет добропорядочности способен эффективно выполнять свои полномочия.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва