В ООН заявили, что Telegram используют для «масштабной незаконной деятельности» в Юго-Восточной Азии

В отчете ООН указывает, что в мессенджере продают сломанные данные кредиток, персональных данных и программное обеспечение Deepfake.

В Организации Объединенных Наций заявили, что мессенджер Telegram активно используется для «масштабной незаконной деятельности» в Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опубликованный доклад управления ООН по наркотикам и преступности.

В отчете указывается, что сломаны данные кредиток, пароли, инструменты для киберпреступности (программное обеспечение Deepfake), программы для кражи данных и другие услуги открыто продают в крупных масштабах в Telegram-каналах с минимальной модерацией.

Также в ООН сообщили, что нелицензированные криптовалютные биржи используют мессенджер, чтобы предлагать услуги по отмыванию денег. Например, в одном из объявлений на китайском языке говорится, что ежедневно мошенники «перемещают $3 млн, украденных из-за границы».

В управлении ООН утверждают, что есть «убедительные доказательства того, что подпольные рынки данных перемещаются в Telegram».

Также, по их данным, Юго-Восточная Азия превратилась в «большой центр» мошенников, нацеленных на жертвы со всего мира. Многие из них – это китайские синдикаты по торговле людьми. Их прибыль в год составляет от $27,4 до $36,5 млрд.

Заместитель представителя управления ООН в Юго-Восточной Азии Бенедикт Хофманн в комментарии агентству назвал Telegram «удобной средой для преступников».

«Для потребителей это означает, что их данные подвергаются более высокому риску стать объектом мошенничества или иной преступной деятельности, чем когда-либо ранее», — сказал он.

Также в отчете ООН сказано, что более 10 так называемых «поставщиков услуг», создающих программное обеспечение для дипфейков, направлены специально на преступные группировки кибермошенников из Юго-Восточной Азии. В некоторых странах Азии начали расследование против мессенджера Telegram, чтобы выяснить, причастен ли он к «сексуальным преступлениям в интернете», добавляет Reuters.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде было ограничено пользование Telegram.

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