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В ООН заявили, що Telegram використовують для «масштабної незаконної діяльності» у Південно-Східній Азії

12:57, 7 жовтня 2024
У звіті ООН вказує, що у месенджері продають зламані дані кредиток, персональних даних та програмне забезпечення Deepfake.
В ООН заявили, що Telegram використовують для «масштабної незаконної діяльності» у Південно-Східній Азії
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В Організації Об’єднаних Націй заявили, що месенджер Telegram активно використовують для «масштабної незаконної діяльності» у Південно-Східній Азії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на опубліковану доповідь управління ООН з наркотиків і злочинності.

У звіті вказується, що зламані дані кредиток, паролі, інструменти для кіберзлочинності (програмне забезпечення Deepfake), програми для крадіжки даних та інші послуги відкрито продають у великих масштабах у Telegram-каналах з «мінімальною модерацією».

Також в ООН повідомили, що неліцензовані криптовалютні біржі використовують месенджер, щоб пропонувати послуги з відмивання грошей. Наприклад, в одному з оголошень китайською мовою сказано, що щодня шахраї «переміщають $3 млн, вкрадених із-за кордону».

В управлінні ООН стверджують, що є «переконливі докази, що підпільні ринки даних переміщуються до Telegram».

Також, за їхніми даними, Південно-Східна Азія перетворилася на «великий центр» шахраїв, які націлені на жертви з усього світу. Багато хто з них – це китайські синдикати з торгівлі людьми. Їхній прибуток на рік становить від $27,4 до $36,5 млрд.

Заступник представника управління ООН у Південно-Східній Азії Бенедикт Хофманн у коментарі агентству назвав Telegram «зручним середовищем для злочинців».

«Для споживачів це означає, що їхні дані наражаються на більш високий ризик стати об'єктом шахрайства або іншої злочинної діяльності, ніж будь-коли раніше», — сказав він.

Також у звіті ООН сказано, що понад 10 так званих «постачальників послуг», які створюють програмне забезпечення для дипфейків, націлені спеціально на злочинні угруповання кібершахраїв із Південно-Східної Азії. У деяких країнах Азії розпочали розслідування проти месенджера Telegram, щоб з'ясувати, чи він причетний до «сексуальних злочинів в інтернеті», додає Reuters.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді обмежили користування Telegram.

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