Избран председатель Первого апелляционного админсуда

Председателем Первого апелляционного административного суда избран Эдуард Казначеев.

Фото: 1aa.court.gov.ua

Первый апелляционный административный суд сообщил, что 3 октября в суде состоялось собрание судей, во время которого был избран председатель суда.

По результатам тайного голосования собрания судей, председателем Первого апелляционного административного суда избран Эдуард Казначеев.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Еще мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Добавим, еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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