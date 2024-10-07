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Обрано голову Першого апеляційного адмінсуду

15:21, 7 жовтня 2024
Головою Першого апеляційного адміністративного суду обрано Едуарда Казначеєва.
Обрано голову Першого апеляційного адмінсуду
Фото: 1aa.court.gov.ua
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Перший апеляційний адміністративний суд повідомив, що 3 жовтня у суді відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову суду.

За результатами таємного голосування зборів суддів, головою Першого апеляційного адміністративного суду обрано Едуарда Казначеєва.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Ще ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області. 

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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