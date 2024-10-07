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Київ опинився на першому місці в Україні за кількістю ДТП з постраждалими

16:49, 7 жовтня 2024
Майже 2 тисячі людей загинули, а ще майже 21 тисяча була травмована у ДТП від початку року.
Київ опинився на першому місці в Україні за кількістю ДТП з постраждалими
Ілюстративне зображення: Патрульна поліція Києва
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Від початку 2024 року в Україні трапилося 16 621 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими і це на 11% більше, ніж за той самий період минулоріч. Внаслідок цих аварій загинуло 1 918 людей, а ще 20 862 отримали травми. Про це за даними станом на січень - серпень йдеться в аналітиці від моніторингового сервісу Опендатабот.

Як зазначають на порталі, більшість ДТП з постраждалими — 80% — трапляється у населених пунктах, ще 15% аварій трапилося на автодорогах державного значення.

У моніторинговому сервісі зауважують, що цьогоріч у населених пунктах аварій побільшало на 13%. Водночас кількість ДТП на трасах залишилася майже незмінною.

Найбільша кількість ДТП з постраждалими зафіксована у Києві — 1 393 аварії. Далі слідують населені пункти на Дніпропетровщині та Одещині: друге та третє місця з 1 350 та 1 148 дорожніх пригод відповідно.

На 40% порівняно з аналогічним періодом торік зросла кількість аварій цьогоріч на Одещині. А кількість загиблих у цьому регіоні збільшилась на 70%, наголошують на порталі.

У моніторинговому сервісі вказують, що майже половина аварій в Україні стається через порушення швидкості руху: 39,9%. Серед найбільш поширених причин ДТП також порушення правил маневрування (23%) та порушення правил проїзду перехресть (9,6%).

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ДТП Київ Дніпро

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