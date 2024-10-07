Скільки коштів надійшло до бюджету в рамках сплати штрафів від ТЦК – відповідь Мінфіну

Від адміністративних штрафів та інших санкцій до загального фонду бюджету надійшло 2,6 млрд грн, але окремо кошти від сплати штрафів від ТЦК не обліковуються – відповідь Мінфіну.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», до кінця року планується надіслати 900 тисяч повісток. Якщо дев’ята частина порушників законодавства про військовий облік та мобілізацію сплатить штрафи, то це теоретично дасть до бюджету від 1,7 млрд грн до 2,55 млрд грн. Приблизну такі ж суми уряд очікує отримати від підвищення окремих податків.

Наприклад, у підрахунках до доопрацьованого законопроекту 11416-д планувалося отримати 1,7 млрд грн за рахунок встановлення військового збору для ФОП – платників єдиного податку І, ІІ та IV групи у розмірі 10% в розрахунку з однієї мінімальної заробітної плати на місяць та 1 млрд – від встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств для платників податку, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним (за кожну АЗС).

Отже, за допомогою сплати штрафів, накладених постановами ТЦК, можна значно поповнити казну.

«Судово-юридична газета» поцікавилася у Кабміну, яку суму коштів від штрафів ТЦК вже отримано.

Міністерство фінансів пояснило наступне.

Статтею 235 КУпАП встановлено, що ТЦК, зокрема, розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (статті 210, 210-1 (крім правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ або Служби зовнішньої розвідки України).

Від імені ТЦК розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники ТЦК.

Згідно з пунктом 23 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу до доходів загального фонду державного бюджету належать кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо), що застосовуються відповідно до закону (крім штрафів, визначених пунктами 63, 64 і 13-5 частини третьої цієї статті, пунктами 37–39 частини першої статті 64, пунктом 13 частини першої статті 64-1 та пунктами 26 і 27 частини першої статті 66 цього Кодексу).

Відповідно до Класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11, кошти від адміністративних штрафів та інших санкцій обліковуються за кодом класифікації доходів бюджету 21081100 (ККДБ 21081100).

Тобто наказом №11 не визначено окремого коду класифікації доходів бюджету для обліку штрафів за адміністративні правопорушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП.

Отже, штрафи за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 КУпАП, зараховуються до доходів загального фонду державного бюджету. Положеннями Кодексу не передбачено закріплення доходів загального фонду державного бюджету за будь-яким видом видатків.

Відповідно до статті 87 Кодексу доходи Державного бюджету України спрямовуються на видатки, зокрема, для національної оборони (крім заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення населення тощо.

Як зазначили у Мінфіні, за оперативними даними Державної казначейської служби, за ККДБ 21081100 до загального фонду державного бюджету станом на 1.05.2024 сплачено 1,1 млрд грн, на 1.10.2024 – 2,6 млрд гривень.

Таким чином, окремо суми, які надійшли від штрафів ТЦК, не обліковуються. Разом з тим, загалом сплата адмінштрафів та інших санкцій, станом на 1 жовтня 2024 року дало до бюджету 2,6 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

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