Розпорядження про виділення коштів на друк 900 тисяч повісток існує, але воно засекречене – відповідь Мінекономіки

Розпорядженню про друк 900 тисяч повісток присвоєно гриф «Для службового користування».

Як раніше повідомлялося, в Україні планують надрукувати 900 тисяч повісток до кінця 2024 року і відправити їх на адреси військовозобов’язаним. У ТЦК пояснили, що запровадження до законодавства обов’язку оновити військово-облікові дані протягом 60 днів та можливості такого оновлення через застосунок Резерв+ дозволило ТЦК зібрати актуальну інформацію про місце проживання військовозобов’язаних. Тож, тепер на ці адреси можна буде масово розіслати повістки.

Профінансувати друк та відправку планують за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, виділивши під це Міністерству оборони 71,82 млн грн.

Для цього у процесі буде задіяно ДП «Поліграфічний комбінат «Україна». Вартість послуг ДП буде складати 17,82 млн грн. Один «комплект» вартуватиме 19,8 грн. Також у процесі буде задіяно АТ «Укрпошта». Послуги «Укрпошти» вартуватимуть державі 54 млн грн.

Нагадаємо, раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів. Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру «Оберіг». Також оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Якщо навіть теоретично припустити, що внаслідок неявки за такими повістками до ТЦК буде оштрафована дев’ята частина таких осіб, це вже дасть до бюджету від 1,7 до 2,55 млрд грн (100 тисяч осіб * 17 тисяч грн/25,5 тисяч грн штрафу). Звісно, за умови сплати відповідного штрафу добровільно або ж шляхом примусового списання коштів з рахунків.

«Судово-юридична газета» звернулася до Кабміну із запитом стосовно надання цього розпорядження та копії пояснювальної записки.

Як зазначили у Мінекономіки у відповідь на запит «Судово-юридичної газети», Кабінетом Міністрів 24.09.2024 прийнято розпорядження 915-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави», якому присвоєно гриф «Для службового користування».

«Проект відповідного розпорядження та пояснювальну записку до нього з грифом «Для службового користування» Мінекономіки підготувало на виконання протокольного рішення засідання Кабінету Міністрів України від 24.09.2024 №97 та на підставі доручення Прем’єр-міністра України до листа Міноборони.

Міноборони залучено Секретаріатом Кабінету Міністрів України до розгляду запиту Судово-юридичної газети, у тому числі як розробника інформації, яка є підставою для підготовки розпорядження.

Ураховуючи зазначене, та з метою запобігання витоку відомостей про підготовку сил оборони, розголошення яких може негативно вплинути на хід виконання завдань під час дії правового режиму воєнного стану, пропонуємо звернутися до Міноборони з метою отримання обґрунтовуючих матеріалів до розпорядження» - зауважили у Мінекономіки.

Нагадаємо, що наразі також засекречена постанова Кабміну про порядок ведення Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» - системи, за допомогою якої будуть автоматично друкуватися повістки.

Автор: Наталя Мамченко

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