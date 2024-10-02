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В Україні запустили е-систему для відстеження медичного канабісу, перша аптека вже зареєструвалася

13:21, 2 жовтня 2024
В е-системі фіксуватимуться всі 35 видів операцій з медичним канабісом.
В Україні запустили е-систему для відстеження медичного канабісу, перша аптека вже зареєструвалася
Фото: tykyiv.com
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Заступниця міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич повідомила, що з 1 жовтня в країні запрацювала система електронних рішень для медичного канабісу, яка дозволяє простежити шлях медичного канабісу. Проте продаж ліків поки розпочати неможливо.

«У ній фіксуватимуться всі види операцій з медичним канабісом. Фактично, від імпорту або вирощування до відпуску в аптеці. Усі 35 видів операцій», – сказала Карчевич під час пресконференції в «Українському кризовому медіа-центрі».

Кожен процес фіксуватиметься у системі не пізніше, ніж на наступний день після його проведення.

Як розповіла Марія Карчевич, наразі в е-системі зареєструвалася одна аптека з міста Черкаси.

За словами голови Української асоціації медичного канабісу Геннадія Шабаса, є сподівання, що першим пацієнтам зможуть надати ліки на основі медичного канабісу вже цього року.

«На жаль, зараз ще не зареєстрували жодного активного фармацевтичного інгредієнта, який можна завозити до країни та виробляти з нього ліки в аптеці.

Ми зараз вмовляємо виробників з інших країн зареєструватися в Україні. Хоча вони розуміють, що з тим переліком хвороб і з тією регуляцією – це не про бізнес, а про допомогу», – зауважив він.

Також Геннадій Шабас додав, що наразі ведеться робота з розширення мережі аптек, які можуть виробляти ліки на основі медичного канабісу. 3-4 місяці тому їх було лише 35 на всю Україну.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров’я України повідомляло, що безпосередній відпуск ліків в аптеках розпочнеться, коли на український ринок будуть завезені відповідні рослинні субстанції для виготовлення ліків в умовах аптеки чи готові лікарські засоби.

Також Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік захворювань та станів, при яких буде дозволено використання медичного канабісу.

Як ми повідомляли, Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis)» № 3528-IX.

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