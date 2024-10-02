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У МОЗ пояснили, як і коли в Україні можна буде придбати ліки на основі медичного канабісу

09:10, 2 жовтня 2024
У МОЗ заявили, що безпосередній відпуск ліків в аптеках розпочнеться, коли на український ринок будуть завезені відповідні рослинні субстанції для виготовлення ліків.
У МОЗ пояснили, як і коли в Україні можна буде придбати ліки на основі медичного канабісу
Фото: moz.gov.ua
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Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що виготовлення та відпуск ліків на основі медичного канабісу буде фіксуватися в електронній системі обліку обігу медичного канабісу (ЕСОРК) та здійснюватиметься виключно на підставі е-рецепта в електронній системі охорони здоров'я.

«Необхідні цифрові рішення для роботи з лікарськими засобами на основі медичного канабісу уже розроблені! Безпосередній відпуск ліків в аптеках розпочнеться, коли на український ринок будуть завезені відповідні рослинні субстанції для виготовлення ліків в умовах аптеки чи готові лікарські засоби», - заявили у МОЗ.

Там наголосили, що усі операції, які здійснюватимуться з медичним канабісом, будуть фіксуватися в ЕСОРК. У системі реєструватимуться всі суб’єкти господарювання (юридичні особи, ФОП), які здійснюватимуть діяльність з обігу медичного канабісу.

Наприклад, це:

аптеки, які планують виготовляти лікарські засоби з рослинної субстанції канабісу;

лікувально-профілактичні заклади, які планують використовувати у своїй медичній практиці готові лікарські засоби чи лікарські засоби, виготовлені в умовах аптеки з медичного канабісу;

імпортери, які планують ввозити на територію України насіння чи садивний матеріал конопель для медичних цілей, рослинну субстанцію канабісу для виробництва (виготовлення) лікарських засобів чи готові лікарські засоби з медичного канабісу тощо.

«Призначення та відпуск готових чи екстемпоральних ліків (тобто виготовлених в аптеці) буде здійснюватися виключно на підставі е-рецепта. Як і зазвичай, е-рецепт зможе виписати лікуючий лікар пацієнта (як первинної, так і спеціалізованої медичної допомоги)», - повідомили у МОЗ.

Також у відомстві додали, що придбати ліки за е-рецептом буде можливо лише в аптеці, яка має відповідну ліцензію на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

«Усі операції з медичним канабісом будуть контролюватися – від початкових етапів ввезення (імпорту) конопель для медичних цілей в Україну до кінцевого відпуску лікарських засобів. Розроблені електронні рішення дозволять інтегрувати всіх учасників у єдину інформаційну екосистему та забезпечать автоматизацію процесів», - завила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Раніше Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік захворювань та станів, при яких буде дозволено використання медичного канабісу.

Як ми повідомляли, Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis)» № 3528-IX.

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