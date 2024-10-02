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Війна рф проти України зблизила США з союзниками для протистояння авторитарним режимам — Ентоні Блінкен

08:52, 2 жовтня 2024
За словами Ентоні Блінкена, якби путіну дозволили діяти безкарно, «потенційні агресори всюди звернули б увагу на це, відкривши «ящик Пандори» конфлікту».
Війна рф проти України зблизила США з союзниками для протистояння авторитарним режимам — Ентоні Блінкен
Фото: mind.ua
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Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що повномасштабне вторгнення рф в Україну стало одним із каталізаторів пришвидшеного зближення між низкою авторитарних країн з одного боку та США з їхніми союзниками в Європі й Азії – з іншого. Про це він написав у статті для Foreign Affairs, повідомляє «Голос Америки»

«Рішення путіна спробувати стерти Україну з мапи світу – разом із рішенням Китаю спочатку забезпечити росію прикриттям, а потім підживити її агресію – прискорили зближення поглядів серед азійських і європейських країн щодо серйозності загрози та колективних дій, необхідних для її вирішення», – зауважив у своїй статті Блінкен.

Ще до війни США не мали ілюзій щодо «реваншистських цілей» путіна, мовиться у статті, а також щодо так званого «перезавантаження» відносин між США та Росією, з огляду на дестабілізаційну діяльність Москви, якій Вашингтон рішуче протистояв.

Водночас російське вторгнення – це був «напад не лише на Україну, але й на принципи суверенітету та територіальної цілісності, які є основою Статуту ООН», зауважив Блінкен.

«Якби путіну дозволили діяти безкарно, потенційні агресори всюди звернули б увагу на це, відкривши «ящик Пандори» конфлікту», – додав Блінкен, зокрема, екстраполюючи можливість такого конфлікту на стосунки Китаю і Тайваню.

 «Рішення Китаю допомогти росії підкреслило ступінь, як пов’язана доля союзників США в Європі та Азії, – зауважив держсекретар. – До цього моменту багато хто в Європі продовжував розглядати Китай переважно як економічного партнера, навіть якщо вони дедалі обережніше покладалися на Пекін. Але коли Пекін зробив свій вибір, все більше європейців сприйняли Китай як системного суперника».

За словами держсекретаря, у відповідь на зближення між низкою авторитарних країн США згуртували союзників та посилили власні альянси, включно з розширенням НАТО, поглибленням співпраці в Індійсько-Тихоокеанському регіоні тощо.

«Можливо, найбільш значний зсув, якого ми досягли, відбувся не в межах регіонів, а між ними», – пояснив Блінкен, навівши за приклад рішучість та згуртованість європейських країн у підтримці України внаслідок російської агресії, попри початкову залежність від російських енергоносіїв, а також готовність азійських партнерів допомагати їм.

Блінкен також спростував побоювання щодо того, що підтримка самими США України може відтягнути ресурси від конкуренції з Китаєм.

«Наші дії довели протилежне: протистояти росії стало вирішальним для досягнення безпрецедентного зближення між Азією та Європою, які все більше бачать свою безпеку як неподільну», – написав він.

«Цей зсув є наслідком не лише доленосних рішень Москви та Пекіна. Це також результат доленосних рішень, ухвалених союзниками та партнерами США – вибору, який Вашингтон заохочував, але не робив, не хотів і не міг диктувати», – додав він.

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