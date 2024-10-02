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Война рф против Украины сблизила США с союзниками для противостояния авторитарным режимам — Энтони Блинкен

08:52, 2 октября 2024
По словам Энтони Блинкена, если бы путину позволили действовать безнаказанно, «потенциальные агрессоры повсюду обратили бы внимание на это, открыв «ящик Пандоры» конфликта».
Война рф против Украины сблизила США с союзниками для противостояния авторитарным режимам — Энтони Блинкен
Фото: mind.ua
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что полномасштабное вторжение россии в Украину стало одним из катализаторов ускоренного сближения между рядом авторитарных стран с одной стороны и США с их союзниками в Европе и Азии – с другой. Об этом он написал в статье для Foreign Affairs, передает «Голос Америки».

«Решение путина попытаться стереть Украину с карты мира – вместе с решением Китая сначала обеспечить россия прикрытием, а затем подпитать ее агрессию – ускорили сближение взглядов среди азиатских и европейских стран по поводу серьезности угрозы и коллективных действий, необходимых для ее решения», – отметил при этом в статьи Блинкен.

Еще до войны США не питали иллюзий относительно «реваншистских целей» путина, говорится в статье, а также так называемой «перезагрузки» отношений между США и россией, учитывая дестабилизационную деятельность Москвы, которой Вашингтон решительно противостоял.

В то же время, российское вторжение – это было «нападение не только на Украину, но и на принципы суверенитета и территориальной целостности, которые являются основой Устава ООН», отметил Блинкен.

«Если бы путину позволили действовать безнаказанно, потенциальные агрессоры повсюду обратили бы внимание на это, открыв «ящик Пандоры» конфликта», – добавил Блинкен, в частности, экстраполируя возможность такого конфликта в отношениях Китая и Тайваня.

 «Решение Китая помочь россии подчеркнуло степень, как связана судьба союзников США в Европе и Азии, – отметил госсекретарь. – До этого момента многие в Европе продолжали рассматривать Китай преимущественно как экономического партнера, даже если они все более осторожно полагались на Пекин. Но когда Пекин сделал свой выбор, все больше европейцев восприняли Китай как системного соперника».

По словам госсекретаря, в ответ на сближение между рядом авторитарных стран США сплотили союзников и усилили собственные альянсы, включая расширение НАТО, углубление сотрудничества в Индийско-Тихоокеанском регионе и т.д.

«Возможно, наиболее значительный сдвиг, которого мы достигли, произошел не в пределах регионов, а между ними», – пояснил Блинкен, приведя в пример решительность и сплоченность европейских стран в поддержке Украины вследствие российской агрессии, несмотря на первоначальную зависимость от российских энергоносителей, а также готовность азиатских партнеров помогать им.

Блинкен также опроверг опасения, что поддержка самими США Украины может отвлечь ресурсы от конкуренции с Китаем.

«Наши действия доказали обратное: противостоять россии стало решающим для достижения беспрецедентного сближения между Азией и Европой, которые все больше видят свою безопасность как неделимую», - написал он.

«Это сдвиг является следствием не только судьбоносных решений Москвы и Пекина. Это также результат судьбоносных решений, принятых союзниками и партнерами США – выбор, который Вашингтон поощрял, но не делал, не хотел и не мог диктовать», – добавил он.

Ранее Министерство обороны США заключило контракт с Boeing на производство бомб для Украины.

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