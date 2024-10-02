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Тему Украины не поднимали: кандидаты в вице-президенты США Джей Ди Венс и Тим Уолз провели дебаты

08:35, 2 октября 2024
В течение более чем полуторачасовых дебатов кандидаты в вице-президенты затронули ряд тем.
Тему Украины не поднимали: кандидаты в вице-президенты США Джей Ди Венс и Тим Уолз провели дебаты
Фото: pbs.org
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Во вторник, 1 октября, состоялись дебаты кандидатов в вице-президенты США губернатора Миннесоты демократа Тима Уолза и сенатора от Огайо республиканца Джей Ди Вэнса.

В течение более чем полуторачасовых дебатов кандидаты в вице-президенты коснулись самых разных тем - конфликта на Ближнем Востоке, нелегальной миграции, глобального потепления, дефицита жилья, владения оружием, инфляции, репродуктивных прав женщин, дороговизны лекарств, угрозы демократии в США. Тему Украины они не поднимали.

По результатам дебатов зрители почти одинаково оценили выступления Тима Уолза и Джей Ди Венса.

По данным опроса CBS News, республиканец Венс опередил демократа Уолза на один процент – 42% против 41%. Еще 17% не определились с тем, кто выступил успешнее.

«Хотя дебаты действительно были достаточно равными, тактика демократов была избрана не слишком удачно. Уолз зря обошел вниманием контроверсионные факты по биографии Венса и его прошлые противоречивые заявления, существенно ухудшающие репутацию республиканца среди избирателей», - отметили аналитики.

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