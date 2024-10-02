Война может затянуться на годы — у Зеленского назвали условие такого развития событий

Михаил Подоляк заявил, что единственный способ прекратить войну – «поставить справедливую точку сейчас».

Фото: hromadske.radio

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, если российские оккупанты удержат за собой захваченные территории, то Украина получит продолжение войны на долгие годы, передает «24 канал».

«Территории Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и полуостров Крым юридически и фактически украинские. Если россияне останутся на этих территориях, то у нас будет продолжение войны на долгие годы», – сказал Подоляк.

Он объяснил, что страна-агрессорка может существовать только в состоянии войны. А основным оппонентом для россии всегда будет Украина. Единственным способом прекратить войну Подоляк назвал «поставить справедливую точку сейчас».

«Для этого необходимы военные, экономические и дипломатические принуждения», – добавил советник главы ОП.

Ранее глава МИД Андрей Сибига заявлял, что Украина не пойдет ни на какие территориальные компромиссы.

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