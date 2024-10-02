Війна може затягнутися на роки — у Зеленського назвали умову такого розвитку подій

Михайло Подоляк заявив, що єдиний спосіб припинити війну — «поставити справедливу крапку зараз».

Фото: hromadske.radio

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, якщо російські окупанти утримають за собою захоплені території, то Україна отримає продовження війни на довгі роки, передає «24 канал».

«Території Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей та півострів Крим юридично і фактично є українськими. Якщо росіяни залишаться на цих територіях, то ми матимемо продовження війни на довгі роки», – сказав Подоляк.

Він пояснив, що країна-агресорка може існувати лише у стані війни. А основним опонентом для рф завжди буде Україна. Єдиним способом припинити війну Подоляк назвав «поставити справедливу крапку зараз».

«Для цього необхідний військовий, економічний та дипломатичний примуси», – додав радник голови ОП.

Раніше очільник МЗС Андрій Сибіга заявляв, що Україна не піде на жодні територіальні компроміси.

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