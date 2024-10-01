Федеральне бюро розслідувань США виплатить $22 млн у справі про дискримінацію щодо жінок у підготовчому центрі

Позивачки стверджували, що новобранців жіночої статі виокремлювали під час навчання через їхній гендер.

Федеральне бюро розслідувань США виплатить понад 22 мільйони доларів для врегулювання колективного позову щодо сексуальної дискримінації у підготовчому центрі. Про це повідомляє «Голос Америки».

Виплата має бути затверджена федеральним суддею.

Позивачки стверджували, що новобранців жіночої статі виокремлювали під час навчання через їхній гендер.

Також жінки розповіли, що інструктори регулярно цькували їх сексуальними коментарями щодо розміру їхніх грудей, неправдивими звинуваченнями в невірності та необхідності приймати засоби контрацепції, щоб «контролювати свій настрій».

Виплата 34 жінкам, звільненим з навчальної академії бюро у Квантіко, штат Вірджинія, стане однією з найбільших сум врегулювання позовів в історії ФБР.

Позов подали у 2019 році. У ньому стверджується, що жінки-новобранці ставали ціллю ворожого робочого середовища, в якому їх судили суворіше, ніж їхніх однолітків-чоловіків через нібито «відсутність їхньої розсудливості» та суб’єктивну «придатність».

Одна з жінок розповіла, що її намовляли «більше посміхатися» і неодноразово піддавали сексуальним домаганням. Інша розповіла, що інструктор дивився на неї та дивився їй на груди, «іноді облизуючи губи».

У ФБР заявили, що бюро «зробило значні кроки за останні п’ять років для подальшого забезпечення гендерної рівності в навчанні та розвитку всіх наших стажерів».

Серед положень мирової угоди було те, що ФБР запропонувало позивачкам можливість продовжити навчання для того, щоб стати агентками, з «гарантованим влаштуванням» для тих, хто пройде курс підготовки, в одному з трьох польових офісів, які вони самі оберуть. Бюро також погодилося на перевірку сторонніми експертами, які працюватимуть над тим, щоб жінки-новобранці проходили справедливу оцінку.

Як зазначається, позов був поданий на тлі хвилі претензій щодо сексуальних домагань в ФБР, в тому числі кількох проти високопоставлених чиновників бюро, про що виявило розслідування Associated Press. У відповідь на розслідування ФБР оголосило низку реформ, у тому числі цілодобову телефонну лінію, куди можна повідомити про неналежну поведінку.

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