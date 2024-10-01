Федеральное бюро расследований США выплатит $22 млн по делу о дискриминации в отношении женщин в подготовительном центре

Истцы утверждали, что новобранцев женского пола выделяли во время учебы через их гендер.

Федеральное бюро расследований США выплатит более 22 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска по сексуальной дискриминации в подготовительном центре. Об этом сообщает «Голос Америки».

Выплата еще должен утвердить федеральный судья.

Истцы утверждали, что новобранцев женского пола выделяли во время учебы через их гендер.

Также женщины рассказали, что инструкторы регулярно травили их сексуальными комментариями относительно размера их груди, ложными обвинениями в неверности и необходимости принимать средства контрацепции, чтобы «контролировать свое настроение».

Выплата 34 женщинам, уволенным из учебной академии бюро в Квантико, штат Вирджиния, станет одной из самых больших сумм урегулирования исков в истории ФБР.

Иск подали в 2019 году. В нем утверждается, что женщины-новобранцы становились целью враждебной рабочей среды, в которой их судили строже, чем их сверстников-мужчин из-за якобы «отсутствия их благоразумия» и субъективной «пригодности».

Одна из женщин рассказала, что ее увещевали «больше улыбаться» и неоднократно подвергали сексуальным притязаниям. Другая рассказала, что инструктор смотрел на нее и смотрел ей на грудь, иногда облизывая губы.

В ФБР заявили, что бюро «сделало значительные шаги за последние пять лет для дальнейшего обеспечения гендерного равенства в обучении и развитии всех наших стажеров».

Среди положений мирового соглашения было то, что ФБР предложило истцам возможность продолжить обучение для того, чтобы стать агентками, с «гарантированным устройством» для прошедших курс подготовки в одном из трех полевых офисов, которые они сами выберут. Бюро также согласилось на проверку сторонними экспертами, которые будут работать над тем, чтобы женщины-новобранцы проходили справедливую оценку.

Как отмечается, иск был подан на фоне волны претензий по поводу сексуальных притязаний в ФБР, в том числе нескольких против высокопоставленных чиновников бюро, о чем выявило расследование Associated Press. В ответ на расследование ФБР объявило ряд реформ, включая круглосуточную телефонную линию, куда можно сообщить о ненадлежащем поведении.

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