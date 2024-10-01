Атака Ирана на Израиль закончена, местные делают фото с обломками баллистических ракет — фото и видео

Израильские медиа публикуют ряд видео с обломками по всей стране.

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Как сообщалось, вечером 1 октября Иран атаковал Израиль баллистикой.

Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет. Большинство из них перехватило ПВО.

В результате иранского ракетного удара среди гражданских израильтян пострадали два человека. Они получили легкие осколочные ранения в Тель-Авиве.

Медицинская помощь также понадобилась нескольким гражданам в связи с острой реакцией на стресс и легкими травмами, полученными в результате падения при поиске укрытия.

ЦАХАЛ предупредил, что атака будет иметь последствия для Ирана.

Израильские медиа публикуют ряд видео с обломками по всей стране. Некоторые местные пытаются самостоятельно поднять иранские баллистические ракеты и делают с ними фото.

Призываем не повторять происходящее на видео, это очень опасно.

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