Атака Ирана на Израиль закончена, местные делают фото с обломками баллистических ракет — фото и видео

Как сообщалось, вечером 1 октября Иран атаковал Израиль баллистикой.
Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет. Большинство из них перехватило ПВО.
В результате иранского ракетного удара среди гражданских израильтян пострадали два человека. Они получили легкие осколочные ранения в Тель-Авиве.
Медицинская помощь также понадобилась нескольким гражданам в связи с острой реакцией на стресс и легкими травмами, полученными в результате падения при поиске укрытия.
ЦАХАЛ предупредил, что атака будет иметь последствия для Ирана.
Израильские медиа публикуют ряд видео с обломками по всей стране. Некоторые местные пытаются самостоятельно поднять иранские баллистические ракеты и делают с ними фото.
Призываем не повторять происходящее на видео, это очень опасно.
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