Тему України не порушували: кандидати у віцепрезиденти США Джей Ді Венс і Тім Волз провели дебати

Протягом більш ніж півторагодинних дебатів кандидати у віце-президенти торкнулися низки тем.

Фото: pbs.org

У вівторок, 1 жовтня, відбулися дебати кандидатів у віце-президенти США губернатора Міннесоти демократа Тіма Волза та сенатора від Огайо республіканця Джей Ді Венса.

Протягом більш ніж півторагодинних дебатів кандидати у віце-президенти торкнулися різних тем - конфлікту на Близькому Сході, нелегальної міграції, глобального потепління, дефіциту житла, володіння зброєю, інфляції, репродуктивних прав жінок, дорожнечі ліків, загрози демократії в США. Тему України вони не порушували.

За результатами дебатів глядачі майже однаково оцінили виступи Тіма Уолза та Джей Ді Венса.

За даними опитування CBS News, республіканець Венс випередив демократа Волза на один відсоток - 42% проти 41%. Ще 17% не визначились із тим, хто виступив успішніше.

«Хоча дебати справді були досить рівними, тактика демократів була обрана не надто вдало. Уолз даремно обійшов увагою контроверсійні факти з біографії Венса та його минулі суперечливі заяви, які суттєво погіршують репутацію республіканця серед виборців», - зазначили аналітики.

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