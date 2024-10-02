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В Минздраве объяснили, как и когда в Украине можно будет приобрести лекарства на основе медицинского каннабиса

09:10, 2 октября 2024
В Минздраве заявили, что непосредственный отпуск лекарства в аптеках начнется, когда на украинский рынок будут завезены соответствующие растительные субстанции для изготовления лекарства.
В Минздраве объяснили, как и когда в Украине можно будет приобрести лекарства на основе медицинского каннабиса
Фото: moz.gov.ua
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Министерство здравоохранения Украины сообщило, что изготовление и отпуск лекарства на основе медицинского каннабиса будет фиксироваться в электронной системе учета обращения медицинского каннабиса (ЭСОРК) и будет осуществляться исключительно на основании е-рецепта в электронной системе здравоохранения.

«Необходимые цифровые решения для работы с лекарственными средствами на основе медицинского каннабиса уже разработаны! Непосредственный отпуск лекарства в аптеках начнется, когда на украинский рынок будут завезены соответствующие растительные субстанции для изготовления лекарств в условиях аптеки или готовы лекарственные средства», - заявили в Минздраве.

Там подчеркнули, что все операции, которые будут осуществляться с медицинским каннабисом, будут фиксироваться в ЕСОРК. В системе будут регистрироваться все субъекты хозяйствования (юридические лица, ФЛП), которые будут осуществлять деятельность по обороту медицинского каннабиса.

Например, это:

аптеки, которые планируют производить лекарственные средства из растительной субстанции каннабиса;

лечебно-профилактические учреждения, которые планируют использовать в своей медицинской практике готовые лекарственные средства или лекарственные средства, изготовленные в условиях аптеки по медицинскому каннабису;

импортеры, которые планируют ввозить на территорию Украины семена или посадочный материал конопли для медицинских целей, растительную субстанцию ​​каннабиса для производства (изготовления) лекарственных средств или готовые лекарственные средства из медицинского каннабиса и т.д.

«Назначение и отпуск готовых или экстемпоральных лекарств (то есть изготовленных в аптеке) будет производиться исключительно на основании е-рецепта. Как обычно, е-рецепт сможет выписать лечащий врач пациента (как первичной, так и специализированной медицинской помощи)», - сообщили в Минздраве.

Также в ведомстве добавили, что приобрести лекарства по е-рецепту будет возможно только в аптеке, имеющей соответствующую лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности в сфере обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

«Все операции с медицинским каннабисом будут контролироваться – от начальных этапов ввоза (импорта) конопли для медицинских целей в Украину до окончательного отпуска лекарственных средств. Разработанные электронные решения позволят интегрировать всех участников в единую информационную экосистему и обеспечат автоматизацию процессов», - заявила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Ранее Министерство здравоохранения утвердило перечень заболеваний и состояний, при которых будет разрешено использование медицинского каннабиса.

Как мы сообщали, Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственном регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis)» № 3528-IX.

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