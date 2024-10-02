Українці почали закуповуватися доларами — попит зріс на 40% за місяць

Чистий обсяг купівлі валюти склав 1,096 млрд доларів.

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У вересні 2024 року серед українців суттєво зріс попит на купівлю валюти. Відповідні дані публікує Національний банк України.

Так, українці за перший місяць осені продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,564 млрд. доларів (в еквіваленті) і купили на 2,660 млрд. доларів.

Чиста купівля валюти становила 1,096 млрд доларів.

Обсяг купівлі зріс на 40,4% порівняно із серпнем, коли українці купили 780,8 млн доларів.

З початку року громадяни купили у банках 8,233 млрд доларів.