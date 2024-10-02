До 2051 року чисельність населення України може скоротитися до 25 млн осіб – демографи

Кабмін схвалив стратегію демографічного розвитку України на 15 років, до 2051-го населення може скоротитися до 25 млн.

Фото: ukrinform.com

Інститут демографії та проблем якості життя НАН спрогнозував, що до 2051 року населення України може скоротитися до 25,2 мільйона осіб. Щоб мінімізувати наслідки цієї кризи Уряд затвердив Стратегію демографічного розвитку країни на період до 2040 року, як опублікував на своєму офіційному сайті.

«З урахуванням… викликів і загроз, дія яких продовжуватиметься і після завершення бойових дій або припинення чи скасування воєнного стану в Україні, чисельність населення України, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2041 року може скоротитися до 28,9 млн. осіб, а до 2051 року — до 25,2 млн. осіб», – йдеться у стратегії.

Зазначається, що причинами цього називають війну, низьку народжуваність, міграцію (зокрема, і через збройну агресію росії), високий рівень передчасної смертності, розбалансування ринку праці та інші.

«Україна потребує системного стратегічного рішення, яке дасть змогу мінімізувати демографічні ризики та пом’якшити загрози, забезпечити збалансоване довгострокове відтворення населення, необхідний обсяг людського капіталу і чисельність робочої сили для умов воєнного стану та повоєнного відновлення економіки і формування демографічної стійкості», - сказано у документі.

У Стратегії вказується на необхідність «формування середовища, сприятливого для народження та виховання дітей, із забезпеченням економічної самодостатності сімей».

Також наголошується на необхідності повернення в Україну тих українців, які нині проживають за кордоном.

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