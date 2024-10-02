К 2051 году численность населения Украины может сократиться до 25 млн человек – демографы

Кабмин одобрил стратегию демографического развития Украины на 15 лет, к 2051 году население может сократиться до 25 млн.

Фото: ukrinform.com

Институт демографии и проблем качества жизни НАН спрогнозировал, что к 2051 году население Украины может сократиться до 25,2 миллионов человек. Чтобы минимизировать последствия этого кризиса, Правительство утвердило Стратегию демографического развития страны на период до 2040 года, которую опубликовало на своем официальном сайте.

«С учетом... вызовов и угроз, действие которых будет продолжаться и после завершения боевых действий или прекращения/отмены военного положения в Украине, численность населения Украины, по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, к 2041 году может сократиться до 28,9 млн. человек, а к 2051 году – до 25,2 млн. человек», – говорится в стратегии.

Отмечается, что причинами этого называют войну, низкую рождаемость, миграцию (в том числе и из-за вооруженной агрессии россии), высокий уровень преждевременной смертности, разбалансирование рынка труда и другие.

«Украина нуждается в системном стратегическом решении, которое позволит минимизировать демографические риски и смягчить угрозы, обеспечить сбалансированное долгосрочное воспроизводство населения, необходимый объем человеческого капитала и численность рабочей силы для условий военного положения и послевоенного восстановления экономики и формирования демографической устойчивости», - сказано в документе.

В Стратегии указывается на необходимость «формирования среды, благоприятной для рождения и воспитания детей с обеспечением экономической самодостаточности семей».

Также отмечается необходимость возвращения в Украину тех украинцев, ныне проживающих за границей.

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