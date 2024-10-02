Практика судов
  1. В Украине

К 2051 году численность населения Украины может сократиться до 25 млн человек – демографы

12:58, 2 октября 2024
Кабмин одобрил стратегию демографического развития Украины на 15 лет, к 2051 году население может сократиться до 25 млн.
К 2051 году численность населения Украины может сократиться до 25 млн человек – демографы
Фото: ukrinform.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Институт демографии и проблем качества жизни НАН спрогнозировал, что к 2051 году население Украины может сократиться до 25,2 миллионов человек. Чтобы минимизировать последствия этого кризиса, Правительство утвердило Стратегию демографического развития страны на период до 2040 года, которую опубликовало на своем официальном сайте.

«С учетом... вызовов и угроз, действие которых будет продолжаться и после завершения боевых действий или прекращения/отмены военного положения в Украине, численность населения Украины, по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, к 2041 году может сократиться до 28,9 млн. человек, а к 2051 году – до 25,2 млн. человек», – говорится в стратегии.

Отмечается, что причинами этого называют войну, низкую рождаемость, миграцию (в том числе и из-за вооруженной агрессии россии), высокий уровень преждевременной смертности, разбалансирование рынка труда и другие.

«Украина нуждается в системном стратегическом решении, которое позволит минимизировать демографические риски и смягчить угрозы, обеспечить сбалансированное долгосрочное воспроизводство населения, необходимый объем человеческого капитала и численность рабочей силы для условий военного положения и послевоенного восстановления экономики и формирования демографической устойчивости», - сказано в документе.

В Стратегии указывается на необходимость «формирования среды, благоприятной для рождения и воспитания детей с обеспечением экономической самодостаточности семей».

Также отмечается необходимость возвращения в Украину тех украинцев, ныне проживающих за границей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Министр финансов Сергей Марченко: «Миллион мужчин забронирован. Будь это действительно прозрачный способ, было бы лучше»

Экономическое бронирование и так уже существует, но прозрачные критерии до сих пор не определены.

СБУ отменила судье Верховного Суда допуск к государственной тайне из-за его решения в пользу находящегося под санкциями юридического лица

Создан опасный прецедент – СБУ нашла способ, как «выбивать» судей из судебных процессов.

Кабмин расширил условия автоматического продления отсрочек через Дію чиновникам и членам общественных организаций

Только при условии уточнения военно-учетных данных, наличии документа и ненахождении в розыске – Кабмин внес изменения в порядок автоматического продления отсрочек чиновникам и грантовым общественным организациям, внесенным в перечень критически важных.

Выводы экспертов по уголовным делам позволят заменять справками специалистов – Комитет рекомендовал принять закон

Специалистов наделят полномочиями выдавать справки – в том числе по оружию, взрывчатке и наркотикам, которые будут восприниматься как доказательства по уголовным делам, но непонятно, будут ли они нести ответственность за предоставление заведомо ложной информации.

Призывники должны в 17 лет встать на учет через Резерв+ или путем явки в ТЦК, иначе придется платить штраф – проект Кабмина

Минобороны предлагает изменить порядок постановки на военный учет призывников и отменить комиссии по взятию на военный учет призывников.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області