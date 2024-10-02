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Силы обороны Украины официально подтвердили выход украинских войск из Угледара

12:53, 2 октября 2024
Решение было принято из-за угрозы оцепления города и с целью сохранения личного состава и боевой техники.
Силы обороны Украины официально подтвердили выход украинских войск из Угледара
Фото: 24tv.ua
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Украинские войска вышли из Угледара. Об этом официально сообщили в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица».

Решение было принято для сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий.

«Понеся численные потери вследствие длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар. В попытке любой ценой взять город под контроль сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных Сил Украины. В результате действий противника возникла угроза оцепления города.

Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятие положения для ведения дальнейших действий», — отметили в ОСУО «Хортица».

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