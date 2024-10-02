Силы обороны Украины официально подтвердили выход украинских войск из Угледара

Решение было принято из-за угрозы оцепления города и с целью сохранения личного состава и боевой техники.

Фото: 24tv.ua

Украинские войска вышли из Угледара. Об этом официально сообщили в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица».

Решение было принято для сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий.

«Понеся численные потери вследствие длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар. В попытке любой ценой взять город под контроль сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных Сил Украины. В результате действий противника возникла угроза оцепления города.

Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятие положения для ведения дальнейших действий», — отметили в ОСУО «Хортица».

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