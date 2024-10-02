Бывший глава МИД Польши раскритиковал правительство за намерение шантажировать Украину при ее вступлении в ЕС

Яцек Чапутович заявил, что сейчас много признаков того, что председательство Польши в ЕС в первой половине 2025 года будет посвящено шантажу Украины.

Фото: polskieradio24.pl

Бывший глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович подверг критике действующее польское правительство за намерение шантажировать Украину при ее вступлении в Европейский Союз. Он обвинил правительство в намерениях создать конфликт с Украиной, вместо того чтобы разблокировать эксгумацию останков польских жертв Волынской трагедии, пишет Rzeczpospolita.

Яцек Чапутович заявил, что сейчас много признаков того, что председательство Польши в ЕС в первой половине 2025 года будет посвящено шантажу Украины.

Как известно, Украина поставила условием для проведения эксгумаций польских жертв Волынской трагедии восстановление уничтоженного памятника украинским воинам на горе Монастырь в Польше. В Польше считают, что сначала нужно найти и похоронить на Волыни останки поляков, а уже потом возвращаться к дискуссии о том, следует ли обозначать могилу украинских воинов доской с именами 62 погибших.

По словам Чапутовича, сделать эти две вещи можно было бы параллельно.

«Шансы, что украинцы согласятся на такую последовательность действий, такие же, как и шансы, что Германия выплатит нам репарации в размере, который рассчитала команда Аркадиуша Мулярчика. Так что суть не в том, чтобы поймать зайца, а в том, чтобы его погнать. Правительство пришло к выводу, что с Украиной выгоднее создать конфликт, а не разблокировать эксгумацию», – пишет Чапутович.

Также он добавил, что в настоящее время противники членства в Украине в ЕС «потирают руки».

«Но что мы будем делать, если Украина не поддастся на наш шантаж? Возможно, будем требовать, чтобы эксгумации на Волыни были включены в акт о капитуляции Украины, наряду с отказом от Крыма и Донбасса? Но самое главное – не восстанавливать памятник в Монастыре!» – саркастически добавил Яцек Чапутович.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что от решения исторических проблемных вопросов с Польшей будет зависеть их согласие на членство Украины в Европейском Союзе.

Добавим, заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский заявлял, что вопрос эксгумации тел погибших во время Волынской трагедии будут подниматься уже во время первой главы переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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