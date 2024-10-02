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Колишній глава МЗС Польщі розкритикував уряд за намір шантажувати Україну під час її вступу в ЄС

12:45, 2 жовтня 2024
Яцек Чапутович заявив, що наразі є багато ознак того, що головування Польщі в ЄС у першій половині 2025 року буде присвячене шантажу України.
Колишній глава МЗС Польщі розкритикував уряд за намір шантажувати Україну під час її вступу в ЄС
Фото: polskieradio24.pl
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Колишній глава Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович розкритикував чинний польський уряд за намір шантажувати Україну під час її вступу в Європейського Союзу. Він звинуватив уряд у намірах створити конфлікт з Україною замість того, аби розблокувати ексгумацію останків польських жертв Волинської трагедії, пише Rzeczpospolita.

Яцек Чапутович заявив, що наразі є багато ознак того, що головування Польщі в ЄС у першій половині 2025 року буде присвячене шантажу України.

Як відомо, Україна поставила умовою для проведення ексгумацій польських жертв Волинської трагедії відновлення знищеного пам’ятника українським воякам на горі Монастир у Польщі. Натомість у Польщі вважають, що  спершу слід знайти та поховати на Волині останки поляків, а вже потім повертатися до дискусії про те, чи слід позначати могилу українських воїнів дошкою з іменами 62 загиблих.

За словами Чапутовича, зробити ці дві речі можна було би паралельно.

«Шанси, що українці погодяться на таку послідовність дій, такі ж, як і шанси, що Німеччина виплатить нам репарації в розмірі, який розрахувала команда Аркадіуша Мулярчика. Отже, суть не в тому, щоб зловити зайчика, а в тому, щоб його погнати. Уряд дійшов висновку, що з Україною вигідніше створити конфлікт, а не розблокувати ексгумацію», – пише Чапутович.

Також він додав, що наразі противники членства в України в ЄС «потирають руки».

«Але що ми будемо робити, якщо Україна не піддасться на наш шантаж? Можливо, будемо вимагати, щоб ексгумації на Волині були включені в акт про капітуляцію України, поряд з відмовою від Криму і Донбасу. Але найголовніше – не відновлювати пам'ятник у Монастирі!» – саркастично додав Яцек Чапутович.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що від розв'язання історичних проблемних питань з Польщею залежатиме їхня згода на членство України в Європейському Союзі. 

Крім того, заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський заявляв, що питання ексгумації тіл загиблих під час Волинської трагедії порушуватимуть уже під час першого розділу переговорів про вступ України до ЄС. Без цього Україна не зможе перейти до наступних розділів переговорів.

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