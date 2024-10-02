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До Українського легіону в Польщі зголосилася приєднатися дуже мала кількість добровольців

13:03, 2 жовтня 2024
Польща не змогла сформувати бригаду через брак добровольців.
До Українського легіону в Польщі зголосилася приєднатися дуже мала кількість добровольців
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Кількість українців, які захотіли приєднатись до Українського легіону у Польщі, виявилась вкрай малою. Про це заявив очільник Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Wirtualna Polska.

«Ми до цього підготувалися. Це було в рамках угоди, підписаної між Польщею та Україною», – заявив Косіняк-Камиш.

Він нагадав, що Польща вже підготувала близько 20 тисяч українських солдатів, які були відправлені на фронт в Україні.

Як відомо, Український легіон мав бути навчений, озброєний і підготовлений до захисту України, при цьому польська армія мала відповідати за підготовку, а Київ – за рекрутування.

«Ми не несемо відповідальності за вербування. Однак кількість людей, які повинні були зголоситися з української сторони, є занадто малою. Ці декларації на початку були дуже високими – що може бути сформована навіть одна бригада, тобто кілька тисяч осіб. Однак цього не сталося», – сказав Косіняк-Камиш.

Раніше повідомлялося, що Польща не змогла сформувати бригаду Українського легіону через брак добровольців.

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