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К Украинскому легиону в Польше согласилась присоединиться очень малое количество добровольцев

13:03, 2 октября 2024
Польша не смогла сформировать бригаду из-за нехватки добровольцев.
К Украинскому легиону в Польше согласилась присоединиться очень малое количество добровольцев
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Количество украинцев, которые захотели присоединиться к Украинскому легиону в Польше, оказалось крайне мало. Об этом заявил глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Wirtualna Polska.

«Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной», – заявил Косиняк-Камыш.

Он напомнил, что Польша уже подготовила около 20 тысяч украинских солдат, отправившихся на фронт в Украине.

Как известно, Украинский легион должен был быть обучен, вооружен и подготовлен к защите Украины, при этом польская армия должна была отвечать за подготовку, а Киев – за рекрутирование.

«Мы не несем ответственности за вербовку. Однако количество людей, которые должны были согласиться с украинской стороны, слишком мало. Эти декларации в начале были очень высокими – что может быть сформирована даже одна бригада, то есть несколько тысяч человек. Однако этого не произошло», – сказал Косиняк-Камыш.

Ранее сообщалось, что Польша не смогла сформировать бригаду Украинского легиона из-за нехватки добровольцев.

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