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Министр финансов Сергей Марченко: «Миллион мужчин забронирован. Будь это действительно прозрачный способ, было бы лучше»

12:25, 2 октября 2024
Экономическое бронирование и так уже существует, но прозрачные критерии до сих пор не определены.
Министр финансов Сергей Марченко: «Миллион мужчин забронирован. Будь это действительно прозрачный способ, было бы лучше»
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», так называемое «экономическое бронирование» в Украине уже давно существует, но его критерии нечеткие.

Так, по критерию «важного значения для нужд территориальной общины» могут забронироваться разные предприятия, и конкретизируются эти критерии в неизвестных широкой общественности «актах органов исполнительной власти, других государственных органов, органов государственного управления» или устанавливаются областными государственными администрациями, Киевской городской госадминистрацией (военной администрацией) с учетом потребностей территориальной общины» и т.д.

Дополнительно предприятию достаточно всего не иметь задолженности по ЕСВ и иметь среднюю зарплату не меньше размера средней зарплаты в регионе за IV квартал 2021 г.

Забронировать сейчас фактически возможно работников любого частного предприятия.

Кроме того, к «критически важным» отнесен ряд общественных организаций, занимающихся политическими вопросами и финансируемых иностранными донорами. Они могут забронировать до 100% работников.

По мнению министра финансов Сергея Марченко, которое он высказал во время дискуссии от lb.ua, уже давно пора ввести прозрачные критерии.

«Опять же, бронирование, оно у нас есть. Миллион мужчин забронирован. Поэтому будь это действительно прозрачный способ, когда ты платишь налоги, регистрируешься, и это тебе позволяет как минимум иметь гарантию, что тебя не поймают, сразу не «упакуют» и не отправят куда-то без твоего ведома, было бы лучше. Но дискуссия непростая, потому что должна сочетаться с планами мобилизации, с пониманием того, что там происходит, какие нужды и полностью ли они закрыты. Насколько я понимаю, они не полностью закрыты, поэтому вопрос экономического бронирования еще дискутируется», — отметил Марченко.

Он отметил, что такой шаг давно нужно было ввести, поскольку потеряно много времени, но оно до сих пор дискутируется из-за своей сложности.

«Когда вы общаетесь с военными, вы их никогда не убедите, что нужно делать. Никогда. Они говорят: давайте мы тоже сейчас 35 тысяч заплатим и пойдем немного отдохнем. И на этот вопрос я не знаю ответа. Хотя я понимаю прекрасно, что происходит. Поскольку условно говоря, мы видим коррупцию в ВЛК, ТЦК, границы. Люди все умные», - отметил министр.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по мнению заместителя председателя Комитета по экономической политике Алексея Мовчана, благодаря экономическому бронированию часть людей выйдет «из тени» и вернется на работу, «а когда же государство скажет, что не может дальше бронировать, а надо на фронте заменить нынешних военных, этот человек пойдет и не будет прятаться».

Автор: Наталья Мамченко

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Министр финансов Сергей Марченко: «Миллион мужчин забронирован. Будь это действительно прозрачный способ, было бы лучше»

Экономическое бронирование и так уже существует, но прозрачные критерии до сих пор не определены.

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