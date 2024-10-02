Міністр фінансів Сергій Марченко: «Мільйон чоловіків заброньовано. Якби це був дійсно прозорий спосіб, було б краще»

Економічне бронювання і так вже існує, але прозорі критерії досі не визначені.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», так зване «економічне бронювання» в Україні вже давно існує, але його критерії є нечіткими.

Так, за критерієм «важливого значення для потреб територіальної громади» можуть забронюватися різні підприємства, і конкретизуються ці критерії у невідомих широкій громадськості «актах органів виконавчої влади, інших державних органів, органів державного управління» або встановлюються обласними державними адміністраціями, Київською міською держадміністрацією (військовою адміністрацією) з урахуванням потреб територіальної громади тощо.

Додатково підприємству достатньо всього лише не мати заборгованості по ЄСВ і мати середню зарплату не менше розміру середньої зарплати у регіоні за IV квартал 2021 р.

Тож, забронювати наразі фактично можливо працівників будь-якого приватного підприємства.

Крім того, до «критично важливих» віднесено низку громадських організацій, які займаються політичними питаннями і фінансуються іноземними донорами. Вони можуть забронювати до 100% працівників.

На думку міністра фінансів Сергія Марченка, яку він висловив під час дискусії від lb.ua, вже давно настав час запровадити прозорі критерії.

«Знову ж таки, бронювання, воно ж у нас є. Мільйон чоловіків заброньовано. Тому якби це був дійсно прозорий спосіб, коли ти платиш податки, реєструєшся, і це тобі дозволяє як мінімум бути гарантованим, що тебе не спіймають, відразу не «запакують» і не відправлять кудись без твого відома, було б краще. Але дискусія непроста, тому що має поєднуватись з планами мобілізації, з розумінням того, що там відбувається, які є потреби, і чи вони повністю закриті. Наскільки я розумію, вони не повністю закриті, тому питання економічного бронювання досі дискутується», — зазначив Марченко.

Він зауважив, що такий крок давно треба було запровадити, оскільки втрачено багато часу, натомість воно досі дискутується через свою складність.

«Коли ви спілкуєтесь із військовими, ви їх ніколи не переконаєте, що це потрібно робити. Ніколи. Вони кажуть: давайте ми теж зараз 35 тисяч заплатимо і підемо трошки відпочинемо. І на це питання я не знаю відповіді. Хоча я розумію прекрасно, що відбувається. Оскільки, умовно кажучи, ми бачимо корупцію в ВЛК, ТЦК, кордони. Люди ж всі розумні» - зазначив міністр.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», на думку заступника голови Комітету з питань економічної політики Олексія Мовчана, завдяки економічному бронюванню частина людей вийде «з тіні» і повернеться на роботу, «а коли ж держава скаже, що не може далі бронювати, а треба на фронті замінити нинішніх військових, то ця людина піде й не ховатиметься».

Автор: Наталя Мамченко

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