Польща не змогла сформувати бригаду Українського легіону через брак добровольців

Міністр закордонних справ Польщі заявив, що брак добровольців гальмує формування бригади Українського легіону.

Джерело фото: EPA/UPG

У Польщі досі не вдалося зібрати необхідну кількість громадян України для формування бригади Українського легіону. Про це в інтерв’ю «Європейській правді» повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

«Ми зі свого боку давно все зробили. Тепер чекаємо на українських призовників чи добровольців», — зазначив Сікорський. Він додав, що кілька тисяч українців, які перебувають у Польщі, зареєструвалися в українській базі даних для оновлення свого місця проживання, що свідчить про їхню теоретичну доступність.

Однак, за словами міністра, наразі не вистачає добровольців, готових до активної участі у формуванні бригади.

Раніше глава МЗС Польщі закликав Європу припинити виплати українцям, які ухиляються від мобілізації.

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