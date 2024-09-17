В дитячих нарукавниках, на рожевому фламінго – прикордонники розкрили деталі небезпечних запливів по Тисі

Прикордонники фіксують до 5 спроб перепливти Тису щотижня.

Прикордонники щотижня виявляють щонайменше п’ять спроб українців перепливти річку Тиса в районі Мукачевого. Про це у коментарі ТСН розповіла речниця Мукачівського загону Державної прикордонної служби України Леся Федорова.

«Є тижні, коли порушники намагаються подолати Тису. Зараз більше спроб — через гірську ділянку», — зазначила Федорова. Тиса межує з Угорщиною та Румунією, і загальна довжина річкової ділянки кордону складає 120 кілометрів.

Федорова пояснила, що спроби перепливти Тису тривають навіть у зимовий період. Вода в річці залишається холодною протягом року, що може призвести до спазмів м’язів і утоплення. Один з курйозних випадків включає спробу перепливти річку в дитячих надувних нарукавниках з рожевими фламінго, в той час як порушник був кремезного статури, що робило ситуацію ще більш комічною. Ще один випадок стосується чоловіка, який використовував надувний дитячий круг з барвистим квітковим принтом.

Прикордонники також повідомили про інші небезпечні ситуації, коли нелегальні мігранти опиняються в біді через переохолодження. «Був випадок, коли наші прикордонники врятували чоловіка, руки якого вже почали синіти від холоду. Чоловік потребував допомоги, він був врятований», — додала Федорова.

Вона підкреслила, що спроби нелегального перетину кордону караються адміністративною та кримінальною відповідальністю і є надзвичайно небезпечними. За даними ДСНС, з початку 2024 року було виявлено 21 потопельника, а з початку повномасштабної війни з Тиси витягнули понад 40 тіл.

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