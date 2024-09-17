В детских нарукавниках, на розовом фламинго – пограничники раскрыли детали опасных заплывов по Тисе

Пограничники фиксируют до 5 попыток переплыть Тису еженедельно.

Пограничники еженедельно обнаруживают не менее пяти попыток украинцев переплыть реку Тиса в районе Мукачево. Об этом в комментарии ТСН рассказала пресс-секретарь Мукачевского отряда Государственной пограничной службы Украины Леся Федорова.

«Есть недели, когда нарушители пытаются преодолеть Тису. Сейчас больше попыток - через горный участок», - отметила Федорова. Тиса граничит с Венгрией и Румынией, и общая длина речного участка границы составляет 120 километров.

Федорова объяснила, что попытки переплыть Тису продолжаются даже в зимний период. Вода в реке остается холодной в течение года, что может привести к спазмам мышц и утоплению. Один из курьезных случаев включает попытку переплыть реку в детских надувных нарукавниках с розовыми фламинго, в то время как нарушитель был коренастого телосложения, что делало ситуацию еще более комичной. Еще один случай касается мужчины, который использовал надувной детский круг с красочным цветочным принтом.

Пограничники также сообщили о других опасных ситуациях, когда нелегальные мигранты оказываются в беде из-за переохлаждения. «Был случай, когда наши пограничники спасли мужчину, руки которого уже начали синеть от холода. Мужчина нуждался в помощи, он был спасен», - добавила Федорова.

Она подчеркнула, что попытки нелегального пересечения границы наказываются административной и уголовной ответственностью и являются чрезвычайно опасными. По данным ГСЧС, с начала 2024 года был обнаружен 21 утопленник, а с начала полномасштабной войны из Тисы вытащили более 40 тел.

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