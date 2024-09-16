В Киеве может ухудшиться состояние воздуха из-за лесного пожара под Вышгородом

Пожар вспыхнул в лесу возле села Катюжанка в Вышгородском районе.

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В нескольких районах Киева, в частности в Оболонском, Подольском и Святошинском, может наблюдаться ухудшение качества воздуха из-за лесного пожара, вспыхнувшего возле села Катюжанка в Вышгородском районе. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

В связи с задымлением, которое может достичь столицы, специалисты КГГА рекомендуют придерживаться следующих мер для защиты здоровья:

- Ограничить пребывание на улице: Особенно это касается детей и беременных женщин, которым следует избегать длительных прогулок.

- Держать окна закрытыми: Это поможет уменьшить количество загрязненного воздуха, попадающего в помещение.

- Использовать кондиционеры: Если есть возможность, включайте кондиционеры и очистители воздуха.

- Проводить влажную уборку: Регулярно протирайте поверхности и размещайте емкости с водой для повышения влажности в помещении.

- Увеличить потребление жидкости: Рекомендуется употреблять 2-3 литра жидкости в день. Для восстановления солей и микроэлементов пейте подсоленную и минеральную воду, кисломолочные напитки, соки и кислородно-белковые коктейли.

Власти призывают жителей следить за новостями и выполнять эти рекомендации для защиты своего здоровья.

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