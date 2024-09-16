У Києві може погіршитися стан повітря через лісову пожежу під Вишгородом

Пожежа спалахнула в лісі біля села Катюжанка у Вишгородському районі.

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У кількох районах Києва, зокрема в Оболонському, Подільському та Святошинському, може спостерігатися погіршення якості повітря через лісову пожежу, що спалахнула біля села Катюжанка у Вишгородському районі. Про це повідомила прес-служба КМДА.

У зв'язку із задимленням, яке може досягти столиці, фахівці КМДА рекомендують дотримуватись наступних заходів для захисту здоров’я:

Обмежити перебування на вулиці: Особливо це стосується дітей та вагітних жінок, яким слід уникати тривалих прогулянок.

Тримати вікна зачиненими: Це допоможе зменшити кількість забрудненого повітря, що потрапляє в приміщення.

Використовувати кондиціонери: Якщо є можливість, вмикайте кондиціонери та очищувачі повітря.

Проводити вологе прибирання: Регулярно протирайте поверхні та розміщуйте ємності з водою для підвищення вологості в приміщенні.

Збільшити споживання рідини: Рекомендується вживати 2-3 літри рідини на день. Для відновлення солей і мікроелементів пійте підсолену і мінеральну воду, кисломолочні напої, соки та киснево-білкові коктейлі.

Влада закликає мешканців слідкувати за новинами та виконувати ці рекомендації для захисту свого здоров'я.

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