У Києві може погіршитися стан повітря через лісову пожежу під Вишгородом

21:41, 16 вересня 2024
Пожежа спалахнула в лісі біля села Катюжанка у Вишгородському районі.
У кількох районах Києва, зокрема в Оболонському, Подільському та Святошинському, може спостерігатися погіршення якості повітря через лісову пожежу, що спалахнула біля села Катюжанка у Вишгородському районі. Про це повідомила прес-служба КМДА.
У зв'язку із задимленням, яке може досягти столиці, фахівці КМДА рекомендують дотримуватись наступних заходів для захисту здоров’я:
- Обмежити перебування на вулиці: Особливо це стосується дітей та вагітних жінок, яким слід уникати тривалих прогулянок.
- Тримати вікна зачиненими: Це допоможе зменшити кількість забрудненого повітря, що потрапляє в приміщення.
- Використовувати кондиціонери: Якщо є можливість, вмикайте кондиціонери та очищувачі повітря.
- Проводити вологе прибирання: Регулярно протирайте поверхні та розміщуйте ємності з водою для підвищення вологості в приміщенні.
- Збільшити споживання рідини: Рекомендується вживати 2-3 літри рідини на день. Для відновлення солей і мікроелементів пійте підсолену і мінеральну воду, кисломолочні напої, соки та киснево-білкові коктейлі.
Влада закликає мешканців слідкувати за новинами та виконувати ці рекомендації для захисту свого здоров'я.
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