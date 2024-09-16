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Одразу 16 перевізників тимчасово відключені від системи «Шлях»

21:46, 16 вересня 2024
«Укртрансбезпека» відключила 16 перевізників від системи «Шлях» через порушення правил перетину кордону.
Одразу 16 перевізників тимчасово відключені від системи «Шлях»
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Пресслужба «Укртрансбезпеки» повідомила, що 16 перевізників були відключені від системи «Шлях» на три місяці через підозру в порушенні військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем «Укртрансбезпеки» ухвалила рішення про тимчасове відключення низки компаній та фізичних осіб-підприємців. Серед них:

ФОП Мурашкін Сергій Геннадійович

ФОП Ліхтей Артем Вікторович

ФОП Педорченко Артем Леонідович

ФОП Радомський Дмитро Валерійович

ФОП Яцюра Андрій Миколайович

ФОП Гонтюк Олександр Якович

ФОП Аронець Сергій Анатолійович

ФОП Смульський Олександр Олександрович

ФОП Дубовик Максим Юрійович

ФОП Блаженко Олександр Михайлович

ФОП Таран Вадим Володимирович

ФОП Сімагутін Андрій В'ячеславович

ФОП Колядюк Василь Павлович

ТОВ «АВТ ГЛОБАЛ»

ТОВ «МЕРІЕНЖЕЛ»

ТОВ «МАКАРТРАНС»

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