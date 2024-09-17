Вища рада правосуддя відмовила у захисті судді, яка поскаржилася на тиск з боку СБУ та НАЗК у справі Романа Червінського

У Вищій раді правосуддя дійшли висновку, що документальних доказів наявності спроб незаконного впливу на суддю надано не було.

Вища рада правосуддя 10 вересня 2024 року затвердила висновок про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя у випадку з повідомленням судді Кропивницького апеляційного суду Ірини Олексієнко.

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», у серпні суддя Ірина Олексієнко, яка була головуючою під час розгляду апеляційної скарги захисту на рішення суду першої інстанції про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовного колишнього співробітника ГУР МО Романа Червінського, поскаржилася на дії СБУ та НАЗК.

Проблемна справа

За даними СБУ та прокуратури Роман Червінський у 2022 році намагався самовільно завербувати пілота російського бойового літака, щоб він перелетів на територію України, однак операція провалилася і ворог зміг завдати ракетного удару по аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області, що призвело до втрати військового майна, загибелі та пораненню українських військовослужбовців.

Згідно з рішенням суду апеляційної інстанції від 15 липня, Роману Червінському була визначена можливість внесення застави у розмірі 9 млн. 84 тис. гривень. Вже 16 липня відповідна застава була внесена (це, як виявилося, зробив Президент у 2014-2019 роках Петро Порошенко) і Роман Червінський опинився на волі.

Як повідомила Ірина Олексієнко, перед винесенням вказаного рішення, у Кропивницький апеляційний суд раптом зателефонував співробітник Управління СБУ в Кіровоградській області. Працівнику апарату суду представник Служби безпеки повідомив, що хоче отримати копію клопотання про взяття на поруки з обов’язковим переліком народних депутатів, які були зазначені у відповідному клопотанні.

Втім, працівник апарату суду відмовила співробітнику СБУ у надані копії клопотання, зазначивши, що вказане клопотання ще знаходиться на розгляді суду і остаточне рішення судом щодо нього не прийняте.

Також, вже після того, як колегія суддів Кропивницького апеляційного суду змінила Роману Червінському запобіжний захід, членами колегії суддів зацікавилося НАЗК – Агентство раптом вирішило здійснити моніторинг способу життя Ірини Олексієнко.

При цьому цікавість у НАЗК викликали лише двоє суддів колегії (Ірина Олексієнко та Дем’ян Іванов), а ще один суддя апеляційного суду (Віктор Онуфрієв), який повідомив про наявність у нього окремої думки, інтересу з боку НАЗК уник.

Крім того, суддя повідомила, що співробітники Управління СБУ в Кіровоградській області раніше були особисто помічені Іриною Олексієнко за спостереженням як за самою суддею, так і за її сім’єю.

«Я самостійно неодноразово бачила, як одні і ті самі особи, на одному і тому ж самому транспортному засобі, слідкують за моїм пересуванням по місту, втручаючись в моє сімейне особисте життя з дітьми. Також вони перебувають періодично біля мого будинку, спостерігаючи за мною та моїми дітьми. Ці дії відбуваються в період дії воєнного стану, коли я залишилась сама з двома дітьми, одна з яких є малолітньою», - повідомила Ірина Олексієнко у Раду правосуддя.

А ще раніше відбувся напад на приватний будинок Ірини Олексієнко та скоєно його підпал невідомими. Втім, з незрозумілих причин, підпал приватного будинку судді не було розслідувано, а кримінальне провадження було закрите з невідомих їй підстав.

«Я вважаю, що моніторинг способу життя судді та повна перевірка декларацій, які на сьогоднішній час проводить НАЗК – це продовження помсти зі сторони працівників СБУ відносно прийнятого в колегії суддів рішення, де я була головуючою по справі», - додала Ірина Олексієнко.

Позиція Вищої ради правосуддя

У Вищій раді правосуддя перевірку повідомлення Ірини Олексієнко здійснював член Ради правосуддя від прокуратури Олексій Мельник.

До речі, дружина члена ВРП Олексія Мельника – державний службовець Ірина Мартинцова, була учасником добору на посади суддів 2017 року. 8 травня вона була призначена на посаду судді Васильківського міськрайонного суду Київської області.

Щодо моніторингу НАЗК способу життя Ірини Олексієнко Олексій Мельник зазначив, що хоча моніторинг і розпочався 26 липня, однак проведення такого моніторингу щодо суб’єктів декларування є законодавчо визначеним правом НАЗК. Відповідно, Агентство має право проводити перевірку щодо судді. У разі, якщо Ірина Олексієнко буде незадоволена результатами моніторингу, то вона має право оскаржити його в судовому порядку.

Що стосується ймовірного тиску з боку співробітників СБУ, то Олексій Мельник зазначив, що у випадку з телефонним дзвінком в апеляційний суд, у повідомленні Ірини Олексієнко відсутня конкретна інформація, яка б підтверджувала наявність такого дзвінку.

Щодо фактів спостереження за суддею, яке ймовірно здійснюється співробітниками Управління СБУ в Кіровоградській області, то Олексій Мельник зазначив, що у разі, якщо суддя Ірина Олексієнко відчуває небезпеку, то вона може звернутися до Служби судової охорони, яка надасть судді охорону.

Відносно факту повідомлення про підпал будинку судді, Олексій Мельник зазначив, що спроба підпалу приватного будинку судді мала місце ще у 2011 році. При цьому член Вищої ради правосуддя все ж визнав, що розслідування підпалу не дало результатів.

Відтак, Олексій Мельник, а разом з ним і увесь склади Вищої ради правосуддя, дійшли висновку про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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