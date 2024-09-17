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Высший совет правосудия отказал в защите судье, которая пожаловалась на давление со стороны СБУ и НАПК в деле Романа Червинского

09:40, 17 сентября 2024
В Высшем совете правосудия пришли к выводу, что документальных доказательств наличия попыток незаконного воздействия на судью предоставлено не было.
Высший совет правосудия отказал в защите судье, которая пожаловалась на давление со стороны СБУ и НАПК в деле Романа Червинского
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Высший совет правосудия 10 сентября 2024 года утвердил вывод об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия в случае с сообщением судьи Кропивницкого апелляционного суда Ирины Алексеенко

Напомним, что как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в августе судья Ирина Алексеенко, председательствующая во время рассмотрения апелляционной жалобы защиты на решение суда первой инстанции о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего сотрудника ГУР МО Романа Червинского, пожаловалась на действия СБУ и НАПК. 

Проблемное дело 

По данным СБУ и прокуратуры Роман Червинский в 2022 году пытался самовольно завербовать пилота российского боевого самолета, чтобы он перелетел на территорию Украины, однако эта операция провалилась, а враг смог нанести ракетный удар по аэродрому «Канатово» в Кировоградской области, что привело к потере военного имущества, гибели и ранению украинских военнослужащих.

Согласно решению суда апелляционной инстанции от 15 июля Роману Червинскому была определена возможность внесения залога в размере 9 млн. 84 тыс. гривен. Уже 16 июля соответствующий залог был внесен (это, как выяснилось, сделал Президент в 2014-2019 годах Петр Порошенко) и Роман Червинский оказался на свободе. 

Как сообщила Ирина Алексеенко, перед вынесением указанного решения в Кропивницкий апелляционный суд неожиданно позвонил по телефону сотрудник Управления СБУ в Кировоградской области. Сотруднику аппарата суда представитель Службы безопасности сообщил, что хочет получить копию ходатайства о взятии на поруки с обязательным перечнем народных депутатов, указанных в соответствующем ходатайстве. 

Впрочем, сотрудник аппарата суда отказала сотруднику СБУ в предоставлении копии ходатайства, отметив, что указанное ходатайство еще находится на рассмотрении суда и окончательное решение судом по нему еще не принято. 

Также, уже после того, как коллегия судей Кропивницкого апелляционного суда изменила Роману Червинскому меру пресечения, членами коллегии судей заинтересовалось НАПК – Агентство вдруг решило осуществить мониторинг образа жизни Ирины Алексеенко

При этом интерес в НАПК вызвали лишь двое судей коллегии (Ирина Алексеенко и Демьян Иванов), а еще один судья апелляционного суда (Виктор Онуфриев), который сообщил о наличии у него отдельного мнения, интереса со стороны НАПК избежал.

Кроме того, судья сообщила, что сотрудники Управления СБУ в Кировоградской области ранее были лично замечены Ириной Алексеенко за наблюдением как за самой судьей, так и за ее семьей.  

«Я самостоятельно неоднократно видела, как одни и те же лица, на одном и том же транспортном средстве, следят за моим передвижением по городу, вмешиваясь в мою семейную личную жизнь с детьми. Также они находятся периодически возле моего дома, наблюдая за мной и детьми. Эти действия происходят в период действия военного положения, когда я осталась одна с двумя детьми, один из которых является малолетним», - сообщила Ирина Алексеенко в Совет правосудия. 

А еще раньше произошло нападение на частный дом Ирины Алексеенко и совершен его поджог неизвестными. Впрочем, по непонятным причинам, поджог частного дома судьи не был расследован, а уголовное производство было закрыто по неизвестным ей основаниям. 

«Я считаю, что мониторинг образа жизни судьи и полная проверка деклараций, которые на сегодняшний день проводит НАПК – это продолжение мести со стороны работников СБУ в отношении принятого в коллегии судей решения, где я была председательствующей в деле», - добавила Ирина Алексеенко

Позиция Высшего совета правосудия

В Высшем совете правосудия проверку сообщения Ирины Алексеенко осуществлял член Совета правосудия от прокуратуры Алексей Мельник

Кстати, супруга члена ВСП Алексея Мельника – государственный служащий Ирина Мартынцева, была участником отбора на должности судей 2017 года. 8 мая она была назначена на должность судьи Васильковского горрайонного суда Киевской области. 

Относительно мониторинга НАПК образа жизни Ирины Алексеенко Алексей Мельник отметил, что хотя мониторинг и начался 26 июля, однако проведение такого мониторинга субъектов декларирования является законодательно определенным правом НАПК. Соответственно, Агентство имеет право проводить проверку в отношении судьи. В случае если Ирина Алексеенко будет недовольна результатами мониторинга, она имеет право обжаловать его в судебном порядке. 

Что касается возможного давления со стороны сотрудников СБУ, то Алексей Мельник отметил, что в случае с телефонным звонком в апелляционный суд, в сообщении Ирины Алексеенко отсутствует конкретная информация, подтверждающая наличие такого звонка. 

А что касается фактов наблюдения за судьей, которое, возможно, осуществляется сотрудниками Управления СБУ в Кировоградской области, то Алексей Мельник отметил, что в случае, если судья Ирина Алексеенко чувствует опасность, то она может обратиться в Службу судебной охраны, которая и предоставит судье охрану. 

Относительно факта сообщения о поджоге дома судьи, Алексей Мельник указал, что попытка поджога частного дома судьи имела место еще в 2011 году. При этом член Высшего совета правосудия все же признал, что расследование поджога не дало результатов.

Таким образом, Алексей Мельник, а вместе с ним и весь состав Высшего совета правосудия, пришли к выводу об отсутствии оснований для принятия мер для обеспечения независимости судей и авторитета правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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