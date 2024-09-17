Высший совет правосудия отказал в защите судье, которая пожаловалась на давление со стороны СБУ и НАПК в деле Романа Червинского

В Высшем совете правосудия пришли к выводу, что документальных доказательств наличия попыток незаконного воздействия на судью предоставлено не было.

Высший совет правосудия 10 сентября 2024 года утвердил вывод об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия в случае с сообщением судьи Кропивницкого апелляционного суда Ирины Алексеенко.

Напомним, что как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в августе судья Ирина Алексеенко, председательствующая во время рассмотрения апелляционной жалобы защиты на решение суда первой инстанции о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего сотрудника ГУР МО Романа Червинского, пожаловалась на действия СБУ и НАПК.

Проблемное дело

По данным СБУ и прокуратуры Роман Червинский в 2022 году пытался самовольно завербовать пилота российского боевого самолета, чтобы он перелетел на территорию Украины, однако эта операция провалилась, а враг смог нанести ракетный удар по аэродрому «Канатово» в Кировоградской области, что привело к потере военного имущества, гибели и ранению украинских военнослужащих.

Согласно решению суда апелляционной инстанции от 15 июля Роману Червинскому была определена возможность внесения залога в размере 9 млн. 84 тыс. гривен. Уже 16 июля соответствующий залог был внесен (это, как выяснилось, сделал Президент в 2014-2019 годах Петр Порошенко) и Роман Червинский оказался на свободе.

Как сообщила Ирина Алексеенко, перед вынесением указанного решения в Кропивницкий апелляционный суд неожиданно позвонил по телефону сотрудник Управления СБУ в Кировоградской области. Сотруднику аппарата суда представитель Службы безопасности сообщил, что хочет получить копию ходатайства о взятии на поруки с обязательным перечнем народных депутатов, указанных в соответствующем ходатайстве.

Впрочем, сотрудник аппарата суда отказала сотруднику СБУ в предоставлении копии ходатайства, отметив, что указанное ходатайство еще находится на рассмотрении суда и окончательное решение судом по нему еще не принято.

Также, уже после того, как коллегия судей Кропивницкого апелляционного суда изменила Роману Червинскому меру пресечения, членами коллегии судей заинтересовалось НАПК – Агентство вдруг решило осуществить мониторинг образа жизни Ирины Алексеенко.

При этом интерес в НАПК вызвали лишь двое судей коллегии (Ирина Алексеенко и Демьян Иванов), а еще один судья апелляционного суда (Виктор Онуфриев), который сообщил о наличии у него отдельного мнения, интереса со стороны НАПК избежал.

Кроме того, судья сообщила, что сотрудники Управления СБУ в Кировоградской области ранее были лично замечены Ириной Алексеенко за наблюдением как за самой судьей, так и за ее семьей.

«Я самостоятельно неоднократно видела, как одни и те же лица, на одном и том же транспортном средстве, следят за моим передвижением по городу, вмешиваясь в мою семейную личную жизнь с детьми. Также они находятся периодически возле моего дома, наблюдая за мной и детьми. Эти действия происходят в период действия военного положения, когда я осталась одна с двумя детьми, один из которых является малолетним», - сообщила Ирина Алексеенко в Совет правосудия.

А еще раньше произошло нападение на частный дом Ирины Алексеенко и совершен его поджог неизвестными. Впрочем, по непонятным причинам, поджог частного дома судьи не был расследован, а уголовное производство было закрыто по неизвестным ей основаниям.

«Я считаю, что мониторинг образа жизни судьи и полная проверка деклараций, которые на сегодняшний день проводит НАПК – это продолжение мести со стороны работников СБУ в отношении принятого в коллегии судей решения, где я была председательствующей в деле», - добавила Ирина Алексеенко.

Позиция Высшего совета правосудия

В Высшем совете правосудия проверку сообщения Ирины Алексеенко осуществлял член Совета правосудия от прокуратуры Алексей Мельник.

Кстати, супруга члена ВСП Алексея Мельника – государственный служащий Ирина Мартынцева, была участником отбора на должности судей 2017 года. 8 мая она была назначена на должность судьи Васильковского горрайонного суда Киевской области.

Относительно мониторинга НАПК образа жизни Ирины Алексеенко Алексей Мельник отметил, что хотя мониторинг и начался 26 июля, однако проведение такого мониторинга субъектов декларирования является законодательно определенным правом НАПК. Соответственно, Агентство имеет право проводить проверку в отношении судьи. В случае если Ирина Алексеенко будет недовольна результатами мониторинга, она имеет право обжаловать его в судебном порядке.

Что касается возможного давления со стороны сотрудников СБУ, то Алексей Мельник отметил, что в случае с телефонным звонком в апелляционный суд, в сообщении Ирины Алексеенко отсутствует конкретная информация, подтверждающая наличие такого звонка.

А что касается фактов наблюдения за судьей, которое, возможно, осуществляется сотрудниками Управления СБУ в Кировоградской области, то Алексей Мельник отметил, что в случае, если судья Ирина Алексеенко чувствует опасность, то она может обратиться в Службу судебной охраны, которая и предоставит судье охрану.

Относительно факта сообщения о поджоге дома судьи, Алексей Мельник указал, что попытка поджога частного дома судьи имела место еще в 2011 году. При этом член Высшего совета правосудия все же признал, что расследование поджога не дало результатов.

Таким образом, Алексей Мельник, а вместе с ним и весь состав Высшего совета правосудия, пришли к выводу об отсутствии оснований для принятия мер для обеспечения независимости судей и авторитета правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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